Neuradno: Todorić naj bi Agrokorjeve bilance priredil kar za dve milijardi evrov

Hrvaško tožilstvo prejelo anonimno ovadbo zoper odgovorne za izredno upravo Agrokorja

26. september 2017 ob 12:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V pričakovanju rezultatov izredne revizije Agrokorja se po neuradnih podatkih obeta največja sistemska prevara v zgodovini Hrvaške, saj naj bi Ivica Todorić bilance Agrokorja priredil kar za dve milijardi evrov. Hrvaško državno tožilstvo je medtem prejelo ovadbo zoper odgovorne za izredno upravo v Agrokorju.



Izsledki izredne revizije Agrokorja, ki jo opravlja revizorska hiša Pricewaterhouse Coopesr, naj bi bili javno objavljeni še v tem tednu. Po poročanju časopisa Nacional pa naj bi izsledki revizije nekdanjega prvega moža Agrokorja Todorića postavili pred resne očitke, da je bilance Agrokorja prikrojil za kar dve milijardi evrov. Če se informacije izkažejo kot resnične, bi lahko obtožbe doletele še vrsto Todorićevih sodelavcev, ki naj bi sodelovali pri manipuliranju z oceno vrednosti posamičnih blagovnih znamk, znanja in tehnologij in tako zavajali investitorje.

Medtem je hrvaško državno tožilstvo prejelo anonimno kazensko ovadbo zoper podpredsednico hrvaške vlade in ministrico za gospodarstvo Martino Dalić, izrednega pooblaščenca hrvaške vlade v Agrokorju Anteja Ramljaka in vrsto drugih ljudi, ki so povezani z izredno upravo Agrokorja. V ovadbi je zapisano, da so obtoženi oblikovali hudodelsko združbo in storili vrsto kaznivih dejanj, da bi prevzeli Agrokor.

Todorić s prstom kaže na hrvaško vlado

Čeprav so na Hrvaškem po objavi ovadbe začeli ugibati, da je njen avtor lastnik Agrokorja Ivica Todorić, tega za zdaj ni bilo mogoče uradno potrditi. Todorić je na svojem blogu sicer napovedal, da bo tožil hrvaško vlado, saj meni, da zakon o postopkih izredne uprave v podjetjih, ki so sistemskega pomena za državo, ni v skladu s hrvaško ustavo. Kritičen pa je tudi do hrvaške vlade in izredne uprave Agrokorja.

Hrvaško državno tožilstvo je napovedalo, da bo preverilo utemeljenost obtožb v ovadbi, obenem pa je dodalo tudi, da postopek preverjanja teh navedb ne bo vplival na preiskavo Agrokorja zaradi suma finančnih malverzacij, ki naj bi potekale pred prihodom izredne uprave Agrokorja.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi si Todorić priskrbel številne odvetnike, ki naj bi mu pomagali v morebitnih sodnih postopkih. Todorić naj bi po poročanju hrvaške regionalne televizije N1 imel dokaze, ki del odgovornosti za stanje v Agrokorju pripisujejo tudi hrvaški vladi. Delićeva pa meni, da želi Todorić zgolj preusmeriti pozornost pred napovedano objavo izsledkov izredne revizije.

L. L.