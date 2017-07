Počivalšek in Dalićeva zadovoljna z gospodarskim sodelovanjem med državama

Srečanje gospodarskega ministra in ministrice

25. julij 2017 ob 18:28

Tuhelj - MMC RTV SLO/STA

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je dobro, ostaja pa še prostor za napredek, sta ocenila minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in njegova hrvaška kolegica Martina Dalić.

Hrvaška je četrta med našimi zunajtrgovinskimi partnericami, razveseljujoč pa je predvsem podatek, da sta tako blagovna kot storitvena menjava v stalni rasti, so po srečanju v Tuhelju na Hrvaškem sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

"Lani smo v bilateralnem gospodarskem sodelovanju dosegli nov rekord, in sicer je trgovinska menjava dosegla 4,64 milijarde evrov, od tega blagovna menjava 3,58 milijarde evrov, storitvena menjava 1,06 milijarde evrov," so še sporočili.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je tudi hrvaška ministrica Martina Dalić na novinarski konferenci po srečanju izpostavila, da je Slovenija ena najmočnejših trgovinskih partneric Hrvaške in da je krog investicij med državama močan. Gospodarski odnosi so močni ravni celotne države, predvsem pa v obmejnih občinah, je ministrico povzema hrvaška agencija.

Mercator in Agrokor

Ministra sta na novinarski konferenci odgovarjala na vprašanja slovenskih novinarjev glede Mercatorja. Na vprašanje, ali bo Hrvaška Mercator prodajala posebej ali skupaj s Konzumom, je Dalićeva odgovorila, da se je poslovanje Agrokorja stabiliziralo in da se številke približujejo tistim, ki so običajne za ta del leta.

Po njenih besedah je izredna uprava preprečila nekontroliran stečaj in prelivanje negativnih posledic na gospodarstva sosednjih držav, tudi Slovenije.

Slovenski minister Zdravko Počivalšek je ob tem pohvalil sprejetje hrvaškega zakona za podjetja sistemskega pomena (t.i. Lex Agrokor). Kot ga povzema Hina, slovenska vlada podpira ukrepe, ki jih je z zakonom sprejela Hrvaška, saj meni, da je ta rešitev veliko boljša, kot da bi prišlo do nekontroliranega razpada sistema. To bi imelo, kot je dodal, posledice na vse sosednje države, kjer posluje Agrokor.

Dodal je, da je Slovenija sprejela zakon o pogojih za imenovanje izredne uprave v podjetja sistemskega pomena (t.i. Lex Mercator) zaradi zaščite poslovanja te družbe in da se poslovanje Mercatorja odvija v pozitivni smeri, kar bo pomagalo gospodarstvoma obeh držav in olajšalo saniranje Agrokorja.

Počivalšek se je dotaknil tudi sklepa okrožnega sodišča v Ljubljani o priznanju postopka izredne uprave v družbi Agrokor kot tujega postopka zaradi insolventnosti. Minister je dejal, da gre za zapleteno vprašanje, slovenska vlada se v večini delov s sodiščem strinja, ima pa nekaj pripomb.

"Razmišljamo o vprašanju suverenosti oz. javnega interesa. Če bomo imeli pripombe, bodo te na del, ki ne bo imel posledic na poslovanje Mercatorja," je po navedbah Hine dejal minister.

Kaj bo s schengensko mejo

Na vprašanje, ali bo zgodba z arbitražo vplivala na gospodarsko sodelovanje med državama, je Počivalšek odgovoril, da bo vpliv minimalen. Ob tem je dodal, da tudi številke kažejo na rast gospodarskega sodelovanja.

"Strateški interes Slovenije je, da Hrvaška vstopi v schengensko območje, mora pa biti tudi hrvaški strani jasno, da je slovensko gospodarstvo odvisno od izvoza, ki obsega 80 odstotkov bruto domačega proizvoda, pri tem pa je skoraj 80 odstotkov izvoza Slovenija izvozi v države EU," je dejal slovenski gospodarski minister.

Ob tem je dodal, da mora Hrvaška narediti več, da vstopi v schengenski prostor, ni pa odgovornost Slovenije, da se to še ni zgodilo.

Dalićeva in Počivalšek sta se pogovarjala tudi o septembrskem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer bo Hrvaška prvič sodelovala kot partnerska država, še poroča Hina.

Al. Ma.