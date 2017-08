Nigrad bo začasno vodil Matjaž Krevelj

8. avgust 2017 ob 13:51,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 13:52

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborsko komunalno podjetje Nigrad bo do imenovanja direktorja skladno s statutom začasno vodil Matjaž Krevelj, je odločilo Okrožno sodišče v Mariboru.

Sodišče je z imenovanjem Krevlja sledilo predlogu občine in hkrati potrdilo izbiro direktorja, ki sta ga pred tem izvolila že predstavnika kapitala v nadzornem svetu družbe, podjetja Nigrad, Igor Muhič in Mitja Hasaj, predhodno soglasje je podal tudi mariborski župan Andrej Fištravec, so sporočili z mariborske občine in poudarili, da so Krevlja podprli tudi delavci na svojem zboru prejšnji petek.

Mariborska občina sicer meni, da je zaradi zagotovitve stabilnosti poslovanja in prihodnosti družbe treba v celoti zamenjati nadzorni svet družbe, vključno s predstavnikoma zaposlenih. "Z odločitvami dveh predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu se je status quo podjetja Nigrad samo podaljševal do danes, ko je sodišče odločilo, da se imenuje začasni direktor družbe Matjaž Krevelj," je zapisala občina.

