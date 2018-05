Nizozemska družba Aisle Dutch TopCo prevzema del Agrokorja

Holding prevzema tudi del delnic Mercatorja

26. maj 2018 ob 18:20

Zagreb - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Izredna uprava hrvaškega Agrokorja je objavila načrt poravnave, po katerem bo nova družba s sedežem na Nizozemskem od največje upnice ruske Sberbanke prevzela tudi delnice Mercatorja.

Nova krovna družba koncerna Agrokor naj bi bila Aisle Dutch TopCo, holding s sedežem na Nizozemskem, ta naj bi od ruske Sberbanke prevzela za zdaj še neznano število delnic Mercatorja, prav tako ni znano, kaj naj bi Rusi dobili od koncerna v zameno. V izredni upravi zagotavljajo, da bodo upniki s končno poravnavo vsekakor bolj zadovoljni, kot bi bili v predstečajnem postopku.

O konkretnih številkah dokument izredne uprave še ne govori, tako kot tudi ne o zneskih poravnave posameznih dobaviteljev in upnikov. Seznam, s katerim naj bi zanikali govorice, da je bila izredna uprava nekaterim dobaviteljem bolj naklonjena kot drugim, naj bi objavili v kratkem.

Izredna uprava Agrokorja ima še mesec in pol časa, da postopek poravnave privede h koncu, pritiski dobaviteljev in upnikov pa so vse večji. Nova družba bo prevzela poslovanje podjetij brez obveznosti, ki so nastale pred odpiranjem postopka izredne uprave.

Tanja Borčič Bernard, Radio Slovenija