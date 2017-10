Nova izvršna direktorja DUTB-ja Jože Jaklin in Andrej Prebil

Mandat bosta nastopila predvidoma konec leta

24. oktober 2017 ob 17:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nova izvršna direktorja t. i. slabe banke sta nekdanji član uprave Luke Koper Jože Jaklin in dozdajšnji prvi mož družbe Hoteli Bernardin Andrej Prebil.

Za izvršna direktorja ju je imenoval upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Pridružila se bosta glavnemu izvršnemu direktorju Imreju Baloghu, nasledila pa bosta dosedanja izvršna direktorja Janeza Škrubeja in Aleša Koršiča.

Neizvršni direktorji v upravnem odboru DUTB-ja so Miha Juhart, sicer tudi predsednik upravnega odbora, ter Mitja Križaj, Janez Širovnik in Španec Juan Barba Silvela.

Juhart je po tokratni seji povedal, da so imeli izvršni direktorji zelo zahtevno delo, saj se je na razpis prijavilo veliko kakovostnih kandidatov. Verjame, da so izbrali primerna.

"DUTB prihaja do točk preloma in jo v naslednjih letih čakajo novi izzivi. Odpiramo novo poglavje," je še zapisal in se zahvalil odhajajočima izvršnima direktorjema, ki sta po njegovih besedah odlično opravila delo in sta zaslužna, da DUTB uspešno deluje.

DUTB je sicer na poleti objavljenem razpisu za izvršna direktorja dobil kar 30 prijav.

Mandat izvršnih direktorjev DUTB-ja je petleten, plača za omenjeno funkcijo pa presega 10.000 evrov bruto. Izbrana izvršna direktorja bosta funkciji predvidoma nastopila po izteku mandata dosedanjih, to je konec leta, ob upoštevanju odpovednih rokov in morebitnih drugih obveznosti.

Al. Ma.