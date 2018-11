Novih pet kandidatov za guvernerja Banke Slovenije

Predsednik Pahor se bo z vodji poslanskih skupin posvetoval sredi novembra

5. november 2018 ob 15:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor je v izboru za novega guvernerja Banke Slovenije, v roku, ki se je iztekel 2. novembra, prejel pet predlogov kandidatov, ki so Jože Damijan, Eva Lorenčič, Igor Masten, Tomaž Toplak in Boštjan Vasle.

Predsednik republike Borut Pahor bo s prijavljenimi kandidaturami seznanil vodje poslanskih skupin to sredo in četrtek, ko se bo nadaljevalo posvetovanje o izbiri ene od dveh kandidatk za mesto sodnika ustavnega sodišča. O izbiri kandidata za položaj guvernerja pa se bo predsednik republike z vodji poslanskih skupin posvetoval sredi novembra, so še navedli.

Pahor je vnovičen poziv objavil po tem, ko je DZ njegov prvi predlog, da bi za guvernerja imenoval viceguvernerja Primoža Dolenca, ki trenutno začasno vodi Banko Slovenije, zavrnil. Tudi v prvem izbornem krogu je kandidature oddalo pet kandidatov, a nihče od njih, niti od tistih, ki se na poziv niso prijavili, ni užival zadostne podpore v DZ-ju, to je 46 poslanskih glasov.

Že pred objavo imen sta se v medijih kot mogoča kandidata omenjala ekonomista Jože Damijan in Igor Masten, ki naj bi uživala podporo nekaterih strank. Nova imena so Boštjan Vasle, ki je v. d. direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj, Eva Lorenčič, ki je zaposlena v Evropski centralni banki, in Tomaž Toplak, nekdanji predsednik uprave Kapitalske družbe.

G. C.