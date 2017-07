NSi predstavil svojo pokojninsko reformo, mnenja deljena

V stranki bi uvedli tristebrni sistem

5. julij 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sodelujoči na javni tribuni NSi-ja o pokojninski reformi so se strinjali, da sistem potrebuje določene spremembe, ni pa bilo strinjanja o vsebini teh sprememb, razen, da potrebujejo široko soglasje.

Vodja poslanske skupine NSi-ja Matej Tonin je predstavil predlog pokojninske reforme, ki so ga pripravili v stranki in predvideva tristebrni sistem. Zavarovanci bi tako v prvi pokojninski steber mesečno prispevali nominalni znesek 150 evrov in v drugi steber šest odstotkov bruto plače. Ali in koliko bi zavarovanec prispeval v tretji steber, bi bilo prepuščeno njegovi odločitvi.

Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež je poudaril, da, če bi se tak predlog uveljavil, bi bilo treba iz državnega proračuna ali bodočega demografskega rezervnega sklada za pokrivanje primanjkljaja iz prvega pokojninskega stebra vplačevati dvakrat več kot zdaj oz. okoli dve milijardi evrov.

Zagotovil je, da je pokojninski sistem zdaj vzdržen, rezultati za lani in letos so zelo pozitivni. Večje spremembe sistema niso potrebne, pač pa le določene prilagoditve.

Odpiranje razprave

Po opozorilu Anke Tominšek iz Zveze društev upokojencev Slovenije mora prvi pokojninski steber ostati temelj in nosilec sistema. "Tristebrni sistem odklanjamo," je poudarila. Tisti, ki želijo in zmorejo, pa lahko varčujejo za boljšo pokojnino, je dodala. Tudi ona je ocenila, da veljavnega pokojninskega sistema ni treba spreminjati, ampak le prilagoditi.

Po mnenju predsednika Mladinskega sveta Slovenije Tina Kampla je dobro, da je na mizi več predlogov, poleg pokojninskega sistema pa je treba po njegovi oceni preurediti tudi druge sisteme, tako trg dela in izobraževanje.

Izvršni direktor uprave Sava pokojninska Uroš Ornik je pozval k ohranitvi zdajšnjega sistema. Prostovoljnost v drugem stebru bi morala ostati temeljno vodilo, je dejal.

Predsednik uprave Modra zavarovalnica Borut Jamnik predlog NSi-ja vidi kot inovativnega. Po njegovih besedah odpira intelektualno razpravo, celotna diskusija o bodočih pokojninskih spremembah pa naj se konča z družbenim dogovorom, je pozval.

Predsednik uprave Zavarovalnice Grawe Božo Emeršič pa je pozdravil predlog NSi-ja. Drugi pokojninski steber po njegovi oceni res potrebuje spremembe.

A. Č.