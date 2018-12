Obrtnik leta postala vodja Gostilne Mihovec. Podjenik leta postal avtoprevoznik Peter Pišek

OZS podelila nagrade obrtnikom in podjetnikom

6. december 2018 ob 20:53

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je nocoj na Brdu pri Kranju podelila prestižna priznanja za poslovne dosežke, inovativnost in odličnost. Obrtnica leta 2018 je postala Mojca Trnovec, ki vodi Gostilno Mihovec, podjetnik leta pa Peter Pišek iz družbe Pišek & HSF Logistics.

Predsednika OZS Branko Meh veseli, da gre slovenskemu gospodarstvu dobro, ampak to še ne pomeni, da je uspeh slovenskih obrtnikov in podjetnikov samoumeven. "Da izstopiš iz povprečja, premaguješ ovire, se kosaš s konkurenco ter stremiš k napredku in inovacijam, moraš biti odličen," je pojasnil Meh in dodal, da se vsako leto na tej prireditvi poklonijo najodličnejšim v svojih vrstah.

Malo gospodarstvo je v Sloveniji izjemnega pomena, je spomnil Meh, ki si želi, da bi veliko vrednost malega gospodarstva za našo državo spoznali vsi. Zadovoljen je, da je bil ta teden v obravnavo vložen predlog zakonske spremembe, ki uresničuje pobudo OZS po državnem sekretarju za malo gospodarstvo. Ob tem se je Meh zahvalil vladi, da je prepoznala pomen tega segmenta gospodarstva.

Meh zadovoljen z obiskom vlade

Dober znak je tudi široka udeležba vlade na današnjem dogodku. "Glede na to, da ni volilni čas, to pomeni, da nam je mar, da nam ni vseeno za vas in želimo delati z roko v roki," je obrtnike in podjetnike nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec. Kot je izpostavil, so vsi problemi, ki jih OZS večkrat predstavlja, rešljivi, "če bomo le znali voditi dialog in ne bomo preveč zapenjali, ampak se bomo znali usesti in pogovoriti".

Kako pomembni sta znanje in ustvarjalnost odličnih obrtnikov in podjetnikov, je izpostavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Prireditve OZS, ki se osredotoča na dvig ugleda obrtnih poklicev in podjetniške dejavnosti ter spodbuja odličnost in kakovost, pa so se udeležili še ministri za infrastrukturo Alenka Bratušek, okolje in prostor Jure Leben, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, javno upravo Rudi Medved ter Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik.

Obrtnik leta prvič postala ženska

Obrtnica leta je po izboru komisije postala Mojca Trnovec, ki vodi Gostilno Mihovec v Zgornjih Pirničah in je sploh prva ženska dobitnica tega priznanja. Kot je poudarila, je to velika spodbuda in priznanje za 160-letno delo, ki ga opravljajo z ljubeznijo. Gostilna Mihovec je edina gostilna v Sloveniji, ki je v času vegetacije samooskrbovana z vso zelenjavo in žiti. Ves čas pa se v gostilni tudi trudijo, da njihova kulinarična ponudba sledi trendom.

Podjetnik leta je postal Peter Pišek, ki je lastnik in direktor podjetja Pišek & HSF Logistics. Uspeh podjetja, ki stremi k cilju postati vrhunski ponudnik paketnih logističnih rešitev, se, kot poudarja Pišek, skriva v skrbno izbranih kadrih, korektnih kupcih ter dobrih dobaviteljih. Konkurenčna prednost podjetja so tudi hlajeni skladiščni prostori na Nizozemskem in v Nemčiji ter letos zgrajeni logistični center na Lopati pri Celju.

Za obrtnika leta sta bila nominirana tudi Miran in Robert Klančar (Oroklan), za podjetnika leta pa Janez Škrabec (Riko), Mitja Sojer (Sojer frizersko kozmetično podjetje) in Andrej Poglajen (Trgograd).

Podeljene diplome novim mojstrom

Naziv najstarejši obrtnik leta 2018 je pripadel samostojnemu podjetniku Franciju Ažmanu, ki je pri 77 letih še vedno predan avtoprevozniški in gostinski dejavnosti, a ju počasi prepušča otrokom. Podjetje Ažman je danes uspešno logistično podjetje, družinsko tradicijo gostinstva pa ohranjajo v gostišču Tulipan v Lescah. Kot je iz svojih bogatih izkušenj povzel Ažman, so vzponi in padci, vendar je treba vztrajati.

Na današnji prireditvi so podelili tudi diplome 38 novim mojstrom. Minister za izobraževanje znanost in šport Jernej Pikalo je poudaril, da so mojstri tisti, ki nadaljujejo žlahtno nit, ki se prenaša od vajenca, preko pomočnika do mojstra. Mojstri imajo posebno odgovornost, med drugim tudi odgovornost za odličnost, rast podjetja in družbene posledice, je poudaril Pikalo.

