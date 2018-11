Oktober prinesel nove iskalce prve zaposlitve

Brezposelnost se je z oktobrom zvišala

6. november 2018 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Oktobra se je na zavodu prijavila nova generacija iskalcev prve zaposlitve, zato se je brezposelnost povečala," so sporočili z Zavoda za zaposlovanje Sovenije, kjer je bilo konec preteklega meseca registriranih 76.232 brezposelnih.

Konec oktobra je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 3,3 odstotka več ljudi kot septembra, a 8,1 odstotka manj kot oktobra lani. Na novo se je prejšnji mesec prijavilo 9565 brezposelnih, kar je 66,9 odstotka več kot septembra in 1,1 odstotka manj kot oktobra lani. Od tega je bilo 4057 iskalcev prve zaposlitve, kar je 260 odstotkov več kot septembra. Prijavilo se je še 3545 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas ter 748 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 7114 oseb, ki jih je zavod oktobra odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 4810, kar je 17,8 odstotka manj kot septembra in 5,3 odstotka manj kot oktobra lani.

Oktobra se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, najbolj na območju Kopra (+5,4 odstotka) ter Ptuja in Velenja (po +5,1 odstotka). Na letni ravni pa se je v vseh območnih enotah znižala, najbolj na območjih Ptuja (–12,2 odstotka) in Murske Sobote (–11,3 odstotka).

V prvih desetih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 78.705 brezposelnih, kar je 12,2 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2017. Na novo se je prijavilo 63.135 oseb, 6,7 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (35.336 oz. 4,8 odstotka manj kot v lanskem obdobju), sledili so iskalci prve zaposlitve (9901 oz. sedem odstotkov manj) ter trajno presežni delavci in stečajniki (7507 oz. 24,4 odstotka manj). Iz evidence se je odjavilo skupaj 71.963 brezposelnih oseb, od teh 53.915 zaradi zaposlitve, kar je 10,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

