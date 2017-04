Počivalšek: Če bo treba, bomo poslovanje Mercatorja zaščitili z zakonom

Predsednik vlade se je srečal s predsednikom uprave Mercatorja

11. april 2017 ob 12:43,

zadnji poseg: 11. april 2017 ob 18:14

Gospodarsko ministrstvo ima pripravljen zakon, s katerim bi vladajoči po potrebi zaščitili Mercator in delovna mesta v Sloveniji, je razkril gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Vlada vseskozi od stopnjevanja krize Agrokorja budno spremlja položaj, prav tako budno spremlja dogajanje z Mercatorjem, je ob robu položitve temeljnega kamna nove Lekove tovarne na Prevaljah povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ta verjame, da bo Mercator tudi pod novim vodstvom posloval stabilno.

"Imamo pa pripravljen tudi zakon, s katerim bomo, če bi bilo to potrebno, zaščitili poslovanje Mercatorja in delovna mesta v Sloveniji," je dejal. Več ni želel razkriti.



Minister je še pojasnil, da se je sam z novim vodstvom Mercatorja sešel že v petek, danes pa je srečanje potekalo tudi pri premierju Miru Cerarju. Poleg predsednika uprave Mercatorja Tomislava Čizmića sta se ga udeležila tudi direktorja Mercatorja v Srbiji in Črni gori Aleksandar Seratlić in Ivan Karadžić.

Cerar: Ni dokazov za izčrpavanje

Cerar in Vučić sta ugotovila, da imata obe državi skupen interes glede Mercatorja: stabilno poslovanje podjetja. Ob tem je Cerar dejal, da za zdaj ni nobenega dokaza, ki bi potrdil domnevno izčrpavanje Mercatorja, kot so posumili slovenski nadzorniki Mercatorja.

Tako Čizmić kot tudi oba direktorja družb so Cerarju zagotovili, da bodo preverili informacije o domnevnem izčrpavanju družbe za reševanje Konzuma in ustrezno ukrepali, če bo to potrebno. Cerar pričakuje, da bo tudi nadzorni svet družbe zahteval vse potrebne informacije, da bodo ugotovili, ali se kaj takega pripravlja.

Cerar: Mercator se ne sme poslabšati

So pa Cerarju vsi trije zagotovili, da bodo naredili vse, da ostane Mercator stabilno podjetje, v korist potrošnikov, dobaviteljev in celotnega gospodarstva. Premier tudi pričakuje, da bo nova uprava Mercatorja ohranila stabilnost poslovanja, da bo dolgoročno zagotavljala nova delovna mesta, da se bo zadolženost podjetja zmanjšala in se bo preprečilo novo zadolževanje.

Premier je ob tem opozoril, da je Mercator največji delodajalec v Sloveniji, saj v celotni verigi na podjetju sloni okoli 100 tisoč delovnih mest. "Ne smemo dovoliti, da bi Mercator propadel oz. da bi se stanje poslabšalo," je dejal premier in dodal, da od največjega trgovca na območju pričakuje, da bodo imeli potrošniki pestro in bogato ponudbo ter še večjo povezanost s slovenskimi dobavitelji.

Cerar ne razmišlja o ponovnem odkupu

Glede idej o ponovnem slovenskem odkupu Mercatorja je predsednik vlade dejal, da to še ni tema dogovorov. Sicer se zaveda, da bi si "številni Slovenci želeli, da bi bil Mercator spet naš", a da je v trenutnem položaju nemogoče presoditi, ali je to sploh mogoče zaradi ogromno dolgov in bank upnic. Tako bi bilo zdaj po njegovih besedah tudi nemogoče dati kakšno resno izjavo o spremembi lastništva.

Mercator je del največjega hrvaškega gospodarskega sistema Agrokor, ki se je v zadnjem obdobju znašel v velikih težavah, zato je hrvaška vlada imenovala finančnega svetovalca Anteja Ramljaka za izrednega pooblaščenca v Agrokorju, kar je že potrdilo pristojno sodišče. Ramljakova naloga bo prestrukturiranje finančno nasedlega koncerna, prednostni nalogi pa sta zagotavljanje novih posojil in poplačilo dobaviteljem.

Uprava Mercatorja je sicer že potrdila, da družbe v skupini poslujejo stabilno, dokaze pa bodo nadzornikom predstavili na petkovi izredni seji nadzornega sveta. To so sklicali slovenski nadzorniki prav zaradi sumov sklepanja škodljivih pogodb za družbo.

