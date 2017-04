Vučić napovedal načrt za pomoč srbskim podjetjem, ki so del Agrokorja

Vučić poziva delavce, naj bodo mirni

9. april 2017 ob 09:10

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Srbski premier in novoizvoljeni predsednik Srbije Aleksandar Vučić je napovedal, da bosta srbska vlada in centralna banka pripravili načrt za zavarovanje sredstev v srbskih podjetjih, ki so del hrvaškega koncerna Agrokor.

Kot je dejal, v Srbiji za zdaj nimajo težav zaradi krize poslovanja v Agrokorju, a si tudi ne želijo, da bi jih imeli. "Ne moremo in ne bomo se vsi potopili z Agrokorjem," je povedal Vučić na novinarski konferenci po srečanju s srbskimi dobavitelji Mercatorja S, ki je del Agrokorja.

Srbske potrošnike in dobavitelje je pozval, naj zaupajo Mercatorju S, saj "skorajda ni zamujanja z izplačili dobaviteljem". Na drugi strani pa ima Agrokor za približno dve milijardi evrov dolgov do hrvaških dobaviteljev, je dodal Vučić.

Po napovedih Vučića bodo uvedli zaščitne ukrepe in ne bodo dovolili, da bi denar iz srbskih podjetij odtekal iz Srbije, so poročali srbski mediji. Premier ni želel razkriti podrobnosti, delavcem pa je sporočil, da lahko "mirno spijo", ker je Mercator v Srbiji "dobro podjetje".

Pojasnil je, da so tveganja za Srbijo v Bosni in Hercegovini, ker je Konzum tam neposredno povezan s krizo poslovanja Agrokorja na Hrvaškem.

Vučić s Cerarjem

Vučić se bo po napovedih o Agrokorju danes pogovarjal s predsednikom slovenske vlade Mirom Cerarjem, ker so "za Srbijo odnosi s Slovenijo pomembni". "Pomembno je, da postavimo oviro vsem problemom, ki so na Hrvaškem," je dejal Vučić.

Agrokor zaposluje v Srbiji približno 12.000 delavcev, od tega jih je v Mercatorju S nekaj manj kot 9.000. Preostali delajo v podjetjih Frikom, Dijamant in Mivela.

B. V.