Mercator trdi, da celoten sistem posluje stabilno

Na petkovi izredni seji o izčrpavanju družbe v korist Konzuma

10. april 2017 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nadzorni svet Mercatorja je za novo članico uprave največjega slovenskega trgovca imenoval Drago Cukjati, ki bo odgovorna za področje financ. Skupina Mercator posluje stabilno, je potrdila uprava.

Cukjatijeva bo v upravi nasledila Draga Kavška, ki je konec decembra odstopil s funkcije. Preteklo sredo pa je sporazumno s položaja prvega moža največjega slovenskega trgovca odstopil tudi Toni Balažič. Nadzorniki so na njegovo mesto za pet let imenovali Tomislava Čizmića.

Upravo družbe Poslovni sistem Mercator bodo tako po novem sestavljali predsednik Čizmić ter člana Igor Mamuza in Cukjatijeva, zdaj zaposlena v Unicredit Banki Slovenija.

Cukjatijeva, ki v Sloveniji živi od leta 2003, je diplomirana ekonomistka z več kot 20 leti izkušenj na vodilnih mestih v mednarodnih finančnih ustanovah. Ves čas svoje kariere je delovala na vodilnih mestih skupine Unicredit v Zagrebu, na Dunaju in v Ljubljani. Specializirana je za strukturirano financiranje, investicijsko bančništvo, vrednotenje podjetij ter za prevzeme, združitve in prodaje podjetij.

Ključne naloge članice uprave za finance bodo skrb za izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti do partnerjev, nadaljevanje konstruktivnega sodelovanja z bankami, izboljšanje poslovanja, dobičkonosnosti in zmanjševanje zadolženosti.

Mercatorjeva podjetja poslujejo stabilno

Uprava Poslovnega sistema Mercator in direktorji njegovih odvisnih družb so na sestanku potrdili, da vsa podjetja v skupini v Sloveniji, Srbiji in Črni gori poslujejo stabilno. Dokaze za to pa bodo nadzornikom predstavili na petkovi izredni seji, ki so jo zaradi sumov glede nabavne politike in škodljivih pogodb zahtevali slovenski nadzorniki.

Skupina Mercator še vedno predstavlja enoten sistem, ki ima izrazito pomemben položaj v vsaki državi, v kateri deluje. Uprava in direktorji odvisnih družb pa naj bi še naprej skrbno načrtovali in izvajali politiko likvidnosti družb, uprava pa je še posebej poudarila zahtevo, da vse družbe tudi v prihodnje zagotavljajo transparentno poslovanje, so sporočili iz Mercatorja.

Izčrpavanje Mercatorja v korist Konzuma?

Izredno sejo so po nedavnem poročanju portala Siol zahtevali slovenski nadzorniki Matej Lahovnik, Matjaž Grošelj, Veljko Tatić in Vesna Stojanovič. Za to naj bi se odločili, da bi potrdili ali ovrgli sume, da je najboljši sosed v trenutku, ko je Agrokorjev trgovec Konzum zašel v težave z dobavitelji, blago za hrvaško trgovsko verigo nabavljal pri hrvaških in drugih tujih dobaviteljih.

Obstaja še več drugih sumov, med drugim da je Mercator v zadnjih mesecih, ko so vzvode upravljanja vse bolj prevzemali "ljudje iz Agrokorja", sklenil več domnevno škodljivih pogodb. Eno izmed njih naj bi podpisal tudi s hrvaškim podjetjem Talent Studio.

Uprava bo argumente, pogodbe in druge dokumente, da se ovržejo vsi dvomi na področju poslovanja in sklepanja pogodb, predstavila na petkovi izredni seji nadzornega sveta Mercatorja, so sporočili.

Reševanje finančno nasedlega Agrokorja

Mercator je del največjega hrvaškega gospodarskega sistema Agrokor, ki se je v zadnjem obdobju znašel v velikih težavah, zato je hrvaška vlada imenovala finančnega svetovalca Anteja Ramljaka za izrednega pooblaščenca v Agrokorju, kar je že potrdilo pristojno sodišče. Ramljakova naloga bo prestrukturiranje finančno nasedlega koncerna, prednostni nalogi pa sta zagotavljanje novih posojil in poplačilo dobaviteljem. Njegovo delo bo pomembno tudi za največjega slovenskega trgovca, kjer se velika kriza Agrokorja za zdaj še ni odrazila.

O vplivu krize v Agrokorju na Mercator in dobavitelje iz obeh držav naj bi se denimo slovenski premier Miro Cerar v nedeljo pogovarjal s srbskim premierjem Aleksandrom Vučićem. V Cerarjevem kabinetu sicer morebitnih pogovorov na to temo doslej niso komentirali.

G. K.