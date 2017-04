Ante Ramljak prevzel vajeti Agrokorja, računi že odblokirani

Agrokor bo v imenu hrvaške vlade vodil Ante Ramljak

10. april 2017

zadnji poseg: 10. april 2017 ob 14:57

Zagreb/Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Hrvaška vlada je na izredni seji izbrala pooblaščenca, Anteja Ramljaka, da bo prevzel upravo Agrokorja. Računi koncerna in njegovih družb niso več blokirani.

Ramljak je finančni strokovnjak s področja prevzema in združevanja podjetij. Vlada je pooblaščenca imenovala na izredni seji, predlog pa nato v potrditev poslala zagrebškemu sodišču, pristojnemu za gospodarske zadeve, je poročal Jutarnji list.

Naloga pooblaščenca je prestrukturiranje finančno nasedlega koncerna, prednostni nalogi pa sta zagotavljanje novih posojil in poplačilo dobaviteljem. Ramljak je po imenovanju poudaril, da se bo lotil težkega in zahtevnega boja za zaposlene, dobavitelje in upnike Agrokorja, da bi preprečil prelivanje poslovnih težav koncerna na celotno hrvaško gospodarstvo in gospodarstvo v regiji.

"Časa je zelo malo, poskusil bom pomiriti napetosti, vrniti zaupanje in normaliziral poslovanje. To je prednostna naloga," je dejal in poudaril, da je prestrukturiranje podjetja dolgoročni proces, ki bo potekal najmanj leto dni. Napovedal je, da bo v lastniški strukturi Agrokorja prišlo do sprememb.

Plenković pričakuje, da se bodo razmere v Agrokorju uredile

Hrvaški premier Andrej Plenković je zatrdil, da vlada z imenovanjem izrednega pooblaščenca v skladu s hrvaško ustavo in zakoni prevzema odgovornost za reševanje krize v Agrokorju. Povedal je, da gre za politično odločitev, ki je pomembna za hrvaško gospodarstvo in finančni sistem. Ob tem je izrazil pričakovanje, da se bodo razmere v Agrokorju v naslednjih dneh umirile.

Kot je dodal, bo celotni proces usklajeval izredni pooblaščenec ob močni podpori vlade. Po njegovih besedah namreč splitski ekonomist Ramljak odlično pozna odnose v hrvaškem gospodarstvu.

Odblokirali Agrokorjeve račune

Banke upnice so se po sestanku strinjale, da bodo prezadolženemu koncernu Agrokor zagotovile 150 milijonov evrov, kar bo dovolj, da Agrokorju zagotovijo likvidnost. Na vprašanje, ali bo 150 milijonov evrov novih posojil dovolj za začetek reševanja Agrokorja, je Ramljak odgovoril, da bi to zadostovalo ob tekoči likvidnosti koncerna. Pozneje so odblokirali račune vseh podjetjih iz koncerna.

Banke intenzivno pripravljajo predlog novega financiranja

Medtem je koordinacijski odbor šestih največjih bank upnic Agrokorja sporočil, da intenzivno pripravlja predlog novega financiranja Agrokorja. Kot so še sporočili, z njim nameravajo prednostno poplačati male dobavitelje in zaposlene. Dobavitelji to tudi pričakujejo, saj so predlagali model za poplačilo starih terjatev do 1. aprila ter za zagotavljanje prednostnega plačevanja blaga, ki ga bodo dobavili. Zahtevali so tudi reševanje vprašanja regresnega dolga, ki temelji na menicah.

Koliko denarja bo potreboval Agrokor?

Predsednik uprave Zagrebačke banke iz skupine Unicredit Miljenko Živaljić je pozneje v imenu koordinacijskega odbora bank upnic, v katerem so še Sberbank, VTB, Raiffeisen bank, Erste bank in Privredna banka Zagreb iz skupine Intesa Sanpaolo, ocenil, da bodo z novim posojilom in dobrim programom prestrukturiranja koncerna, ki je v rokah nove izredne uprave, Agrokor popeljali v pravo smer.

Ni pa želel razkriti, koliko denarja bodo banke še odobrile koncernu, ki je samo dobaviteljem dolžan več kot dve milijardi evrov. Hrvaški mediji so pred današnjim srečanjem pisali, da bodo banke koncernu do konca aprila odobrile 700 milijonov evrov novih posojil.

Hrvaška finančna agencija (Fina) je objavila, da so umaknili blokado z računov koncerna Agrokor in večine njegovih podjetij, kot so Konzum, Ledo, Jamnica, Zvijezda, Solana Pag, Agrolaguna in Belje. Ti so bili blokirani od začetka meseca, ko so nekateri dobavitelji začeli vlagati izvršbe.

Že dosežen dogovor z dobavitelji, ti bodo spet napolnili police

Kot je znano, so dobavitelji konec prejšnjega tedna izgubili potrpljenje in v soboto ustavili vse dobave Konzumu z izjemo kruha. Danes so se srečali s hrvaškim premierjem in Ramljakom, prokuristka družbe Kraš Marica Vidaković pa je po sestanku povedala, da so se dogovorili za nadaljnjo oskrbo največje hrvaške trgovske verige. Po njenih besedah bodo Konzumove police znova napolnili. Vidakovićeva je povedala še, da so se dogovorili, da bo Agrokor prednostno poplačal dolg do tistih dobaviteljev, ki imajo težave z likvidnostjo. Kot je poudarila, je med njimi družba Ricardo, ki opravlja logistične posle za skoraj celotni sistem koncerna.

Slovenske dobavitelje skrbi, da ne bi bili obravnavani enako

Medtem pa o ukrepih proti Konzumu razmišljajo tudi slovenski dobavitelji živil, je za Radio Slovenija poročala Simeona Rogelj. Izidor Krivec iz Celjskih mesnin je tako v pogovoru opozoril, da bodo morali razmisliti tudi o tej možnosti - če se bankam in hrvaškim dobaviteljem ne bo uspelo dogovoriti o poplačilu dolgov Agrokorja. Slovenske dobavitelje sicer skrbi predvsem to, da v postopkih z Agrokorjem ne bi bili enako obravnavani. Če bo treba, bodo enako obravnavo zahtevali z vsemi pravnimi sredstvi, je še dejal za Radio Slovenija.

Mercatorjevi nadzorniki na izredni seji o domnevnem zalaganju Konzuma

Pred dnevi pa so v javnost pricurljale informacije, da naj bi zaradi vse večjih težav v Agrokorju v zadnjem času za Konzum nabavljal blago kar Mercator. Ali je to res, bodo ugotavljali nadzorniki Mercatorja na izredni seji predvidoma konec tedna. Pod drobnogled naj bi vzeli tudi sklepanje različnih pogodb na področju naložb, svetovanja in trženja, še poroča Simeona Rogelj in dodaja, da je po ocenah poznavalcev denarni tok Mercatorja res zaščiten s pogodbami, sklenjenimi ob njegovem nakupu, a naj bi kljub temu obstajali načini izčrpavanja te družbe.

Srbske in bosansko-hercegovske oblasti so sicer že napovedale, da se bodo za zaščito lastnih dobaviteljev dejavno vključile v proces.

S posebnim zakonom na pomoč Agrokorju

Uprava na čelu z Ivico Todorićem je, kot je znano, v petek na trgovinsko sodišče v Zagrebu vložila zahtevo za uvedbo izredne uprave na podlagi vladnega zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, znan kot lex Agrokor, ki ga je po nujnem postopku v četrtek sprejel hrvaški sabor. Po omenjenem zakonu ima vlada dva delovna dneva časa, da imenuje izrednega pooblaščenca, ki bo prevzel vodenje koncerna. Njegova naloga bo zagotoviti redno poslovanje družbe, omogočiti svežo likvidnost in začeti postopke prestrukturiranja.

Z imenovanjem bodo nemudoma seznanili trgovinsko sodišče, ki bo najpozneje v dveh delovnih dneh sprejelo odločitev o pooblaščencu in odprlo postopek izredne uprave, še določa zakon.

