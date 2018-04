Počivalšek poziva direktorja AVK-ja k odstopu, ta bo o tem razmislil.

Upravno sodišče je odločilo, da je bilo imenovanje Andreja Matvoza nezakonito

5. april 2018 ob 17:50

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 17:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek je pozval direktorja agencije za varstvo konkurence (AVK) Andreja Matvoza k odstopu, saj je upravno sodišče odločilo, da je bilo Matvozovo imenovanje nezakonito. Vrhovno sodišče pa bo opravilo revizijo postopka.

Na ministrstvu so sicer že ob koncu lanskega leta na vrhovno sodišče vložili zahtevo za revizijo, a jo je vrhovno sodišče zavrnilo, januarja pa je zahtevo vložil tudi Matvoz in sodišče ji je ugodilo. Počivalšek je kljub temu pozval Matvoza k odstopu, saj si, kot je dejal, želi čimprejšnjo vzpostavitev zakonitega stanja. Matvoz je poudaril, da bo o ministrovem pozivu razmislil.

Ker je postopke za Matvozovo imenovanje izpeljalo ministrstvo in ga je Počivalšek najprej predlagal za vršilca dolžnosti direktorja in nato za direktorja, je Matvozu danes na sestanku osebno predlagal, naj odstopi. Kot pravi Počivalšek, je namreč že ob sodbi upravnega sodišča napovedal, da bodo sodbo spoštovali, in Matvoz se je, ko sta o tem govorila ob vložitvi zahteve za revizijo, po Počivalškovih besedah strinjal z odstopom. "A besede ni držal," je dejal Počivalšek.

Počivalšek upa, da bodo organi AVK-ja ukrepali

Na vrhovnem sodišču so opozorili, da "dopustitev revizije ne pomeni končne odločitve, o njej se bo odločalo v postopku revizije same". Počivalšek je v odzivu na informacijo, da je vrhovno sodišče dovolilo revizijo postopka na Matvozovo zahtevo, na Twitterju zapisal, da je "zame zavezujoča le odločitev o nezakoniti odločbi o imenovanju direktorja AVK, saj sem imenovanje predlagal jaz". "In to nezakonito stanje želim odpraviti. Če je vrhovno sodišče res dovolilo revizijo postopka na zahtevo Matvoza, to zame in za ministrstvo nič ne spremeni," je zapisal.

Če se bo izkazalo, da je bilo imenovanje zares izpeljano nezakonito in Matvoz ne bo odstopil, Počivalšek verjame, da bodo organi AVK-ja izpeljali ustrezne postopke. Za razrešitev direktorja je pristojen svet AVK-ja, je dejal Počivalšek in dodal, da je po prejšnji praksi minister kandidata za direktorja AVK-ja predlagal sam, medtem ko lahko po novi sodni praksi predlaga le v. d. direktorja, direktorja pa svet AVK-ja.

Upravno sodišče je, kot je znano, odločilo, da je odločba ministra, na podlagi katere je ta kot najprimernejšega kandidata za direktorja AVK-ja izbral Matvoza, nezakonita, in sicer zaradi bistvenih kršitev pravil postopka ter posledično lahko tudi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in kršitve materialnega prava. Tožbo je pred upravnim sodiščem sprožil eden izmed neizbranih kandidatov Damijan Matičič, ki je v preteklosti že opravljal funkcijo direktorja varuha konkurence. Prepričan je namreč bil, da je bil postopek nezakonit, minister pa naj bi z izbiro kršil več pravil.

L. L.