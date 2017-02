Podjetja začela jemati manj, gospodinjstva pa več posojil

Obseg najetih posojil gospodinjstev narašča

5. februar 2017 ob 13:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Obveznosti podjetij so konec tretjega lanskega četrtletja znašale 78,3 milijarde evrov in so se v enem letu zmanjšale za 2,1 milijarde evrov. Medtem so se obveznosti gospodinjstev povečale za 139 milijonov evrov.

Obseg najetih posojil gospodinjstev je tako konec tega obdobja znašal 12,3 milijarde evrov, v poročilu Finančni računi Slovenije ugotavlja Banka Slovenije.

Gospodinjstva so v preučevanem obdobju povečevala vloge pri bankah, pri čemer so se vezane vloge še naprej zmanjševale, vloge na vpogled pa povečevale. "Od zadnjega četrtletja predlani je razvidno tudi ponovno naraščanje obsega najetih posojil," so zapisali osrednjebančni analitiki.

Obveznosti iz posojil gospodinjstev so dosegle 10,8 milijarde evrov, 83 odstotkov do bank. Finančna sredstva gospodinjstev so znašala 39,8 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povečala za 1,7 milijarde evrov. Vloge so znašale 17,2 milijarde evrov, od tega jih je bilo 59 odstotkov na vpogled in 95 odstotkov v bankah v Sloveniji.

Naložbe so se zmanjšale

Terjatve iz gotovine so znašale 2,7 milijarde evrov. Naložbe v lastniški kapital so dosegle 10,2 milijarde evrov, največ v nefinančne družbe, in so se zaradi pozitivnih vrednostnih sprememb povečale. Terjatve iz zavarovanj in pokojninskih shem so znašale sedem milijard evrov.

Pri nefinančnih družbah so konec tretjega lanskega četrtletja med obveznostmi tiste iz lastniškega kapitala dosegle 38 milijard evrov in so se povečale prek transakcij za 1,1 milijarde evrov, zmanjšale pa prek vrednostnih sprememb za 308 milijonov evrov.

Najeta posojila podjetij so znašala 23,9 milijarde evrov, od tega pri bankah 38 odstotkov, v tujini 29 odstotkov, in so se zmanjšala za 1,7 milijarde evrov v obliki odplačil in prek vrednostnih sprememb. Nefinančne družbe so imele 15 milijard evrov drugih obveznosti, največ iz komercialnih posojil in predujmov.

Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti je konec tretjega četrtletja 2016 znašal 36,6 milijarde evrov in se je v zadnjem letu izboljšal za 1,6 milijarde evrov. Do bank se je izboljšal za 1,9 milijarde evrov in do države za 579 milijonov evrov, poslabšal pa se je do tujine, in sicer za 939 milijonov evrov.

Finančna sredstva nefinančnih družb so znašala 41,8 milijarde evrov in so se v zadnjem letu zmanjšala za 521 milijonov evrov. Druge terjatve so dosegle 14,9 milijarde evrov, večinoma iz komercialnih posojil in predujmov. Podjetja so imela 14,4 milijarde evrov naložb v lastniški kapital, od tega največ znotraj lastnega sektorja.

Naložbe so se zmanjšale, pri čemer so dokapitalizacije znašale 261 milijonov evrov, negativne vrednostne spremembe pa 519 milijonov evrov. Gotovina in vloge so dosegle šest milijard evrov, od tega večina do bank, in so se povečale za 517 milijonov evrov.

