Pogonska goriva se bodo podražila

Liter bencina bo stal 1,280 evra, liter dizelskega goriva pa 1,233 evra

6. november 2017 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Regulirani pogonski gorivi, neosvinčen 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, se bosta opolnoči podražila za 2 centa oz. 1,6 centa.

Po novem bo liter 95-oktanskega bencina tako stal 1,280 evra, liter dizelskega goriva pa 1,233 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Drugod po državi cene teh goriv ostajajo regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar - evro.

Od julija se pri izračunu modelske cene upošteva tudi biokomponenta.

