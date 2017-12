Politika nasprotuje izkoriščanju prodajalcev v trafikah. Lastniki poslovnega modela ne želijo spreminjati.

Položaj prodajalcev v trafikah, ki prek franšiznih pogodb delajo 10 ur ali več dnevno za znesek, ki včasih ne dosega niti minimalne plače, bo pristal tudi na delovni mizi parlamentarnegas odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Medtem ko so v Sindikatu prekarcev na težave trafikarjev opozorili s protestom, pa v eni izmed dveh družb svoje pogodbene sodelavce svarijo, da gre sindikatu zgolj za samopromocijo, ki lahko ogrozi njihove poslovne odnose.

Kot smo že poročali, so prodajalci v trafikah v izrazito nezavidljivem položaju, saj prek franšizne pogodbe opravljajo svoje delo po več kot 10 ur dnevno, pri čemer je končni izkupiček zanje razmeroma negotov in v nekaterih primerih ne pokrije niti obveznih dajatev samostojnih podjetnikov, ki so za nameček deležni še vprašljivega odnosa lastnikov trafik. Tako je znan primer delavke z zdravstvenimi težavami, ki povzročijo pogosto uriniranje, na katera so se v podjetju odzvali z nasvetom, da naj si za trafiko uredi kotiček za opravljanje potrebe in ga ogradi s kartonastimi škatlami.

V Sindikatu prekarcev opozarjajo, da ima tovrstna franšizna pogodba, kjer prodajalci delajo po navodilih podjetja tako, da sami ne smejo niti spreminjati zunanje postavitve izdelkov, vse elemente delovnega razmerja. Na kar so skušali opozoriti tudi s protestnim shodom pred ministrstvom za delo. Shoda se je udeležilo tudi več predstavnikov drugih sindikatov, ki so opozorili na nezavidljiv položaj prekarnih delavcev, kot so prodajalci v trafikah.

Tako je na shodu David Švarc iz sindikata poklicnega gasilstva poudaril, da regres, dopust in bolniška odsotnost niso privilegij, temveč pravice. Medtem ko je Marko Funkl iz sindikata prekarcev poudaril, da si prekarci pogosto ne morejo privoščiti, da bi zboleli, saj ne bodo dobili nadomestila obenem pa bodo izgubili tudi naročila. Sicer pa so se predstavniki sindikata prekarcev po protestu udeležili sestanka s predstavniki ministrstva za delo.

3dva: Poslovni model je zakonit

Trafike v Sloveniji obvladujeta dužbi 3dva in Delo Prodaja. Druga je, kot smo že poročali, zaradi poslovnih težav svoje franšizne sodelavce obsodila na okrnjeno dobavo, ki klesti že tako mizerne prihodke. V družbi 3dva pa so po medijski izpostavljenosti položaja trafik svoje sodelavce začeli svariti pred težavami, ki bi jih lahko povzročil vsak dodaten strošek v tej dejavnosti. Tako so v dopisu, ki so ga naslovili na prodajalce v trafikah, poudarili, da ne vidijo razlogov za spreminjanje obstoječega poslovnega modela, saj “brez dvoma delujejo skladno z zakonodajo in ustvarjajo rezultate, ki omogočajo nadaljni razvoj, odpiranje novih poslovnih mest ter ustvarjanje novih prodajnih priložnosti”.

Tako so v družbi 3dva prepričani, da gre pri medijskih prispevkih pogosto za pomanjkanje ločevanja med njihovim poslovnim modelom in poslovnim modelom družbe Delo Prodaja, čeprav se oba v praksi ločujeta zgolj pri pravni ureditvi podrobnosti okoli sodelovanja, kot je plačevanje najemnine za trafiko, ne pa tudi pri delu po navodilih podjetja in končnem prihodku. V družbi obenem Sindikatu prekarcev očitajo željo po samopromociji, ki lahko ogrozi poslovne odnose s franšizojemalci, in dodajajo, da je interna raziskava pokazala, da je več kot 66 odstotkov sodelavcev izrazilo zadovoljstvo s poslovnim sodelovanjem.

Sindikat: Prisotni elementi delovnega razmerja

Toda v Sindikatu prekarcev ob tem opozarjajo, da gre za anketo, ki jo je družba izvajala po telefonu na delovnih mestih brez anonimnosti. “Pri čemer pa pozabijo omeniti, da je tudi v tako izvedeni anketi kar 70 odstotkov prodajalcev trafik odgovorilo, da so nezadovoljni s plačilom,” poudarja Marko Funkl iz sindikata prekarcev. V sindikatu obenem poudarjajo, da ima tak poslovni model vse elemente delovnega razmerja in je zgolj v interesu družbe, ki je v enem letu tudi na račun izkoriščanja položaja prodajalcev ustvarila 426 tisoč evrov dobička. Zato v sindikatu pričakujejo, da se bo na to stanje odzvalo ministrstvo za delo.

Podobna pričakovanja imajo tudi v poslanski skupini Levica, kjer so zahtevali sklic izredne seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Poslanec Miha Kordiš je ob tem poudaril, da gre v primeru prodajalcev v trafikah za poskus izigravanja delovne zakonodaje, saj delodajalci nadzorujejo celoten potek dela, delavci pa ostajajo popolnoma brez vseh pravic, kot sta možnost bolniškega dopusta in dopusta. V Levici so zato predlagali tri sklepe s katerimi bi parlamentarni odbor pozval inšpektorat za delo, naj ukrepa in ugotavlja obstoj elementov delovnega razmerja pri prodajalcih, ministrstvo pa bi pozvali k pripravi strategije za boj proti prisilnim samozaposlitvam in poročilo o obsegu zaposlovanja prek franšiznih pogodb.

Poslanske skupine enotno proti izkoriščanju

Da je položaj prodajalcev v trafikah popolnoma nesprejemljiv, menijo tudi druge poslanske skupine. Tako so nam iz poslanske skupine SD odgovorili, da so nad položajem prodajalcev zaskrbljeni in da njihov položaj terja ukrepe. V SD-ju ob tem ocenjujejo, da je poleg večje dejavnosti inšpektorata za delo potrebna tudi sprememba zakonodaje, kjer so pripravljeni sodelovati, obenem pa pričakujejo, da bo politiki v korist prodajalcem uspelo preseči “strankarske računice” in iskati konstruktivne rešitve.

Tudi v DeSUS-u so nad položajem trafikantov zaskrbljeni. Predsednik odbora za delo Uroš Prikl je ob tem dejal, da je stališče njihove poslanske skupine enoznačna ničelna toleranca do kršitev delovnopravne zakonodaje. “Nobena prekarna oblika ni dopustna, še posebej če ima elemente delovnega razmerja,” je še dejal Prikl in poudaril, da je zakon o delovnih razmerjih treba spoštovati in uveljavljati tako prek inšpektorata za delo kot tudi z organi pregona.

NSi krivi inšpektorat, SMC se bo zavzemala za varno prožnost

V poslanski skupini NSi poudarjajo, da je pojav revščine zaposlenih ena največjih težav slovenskega trga dela. Tako so številni, tudi prodajalci v trafikah, prisiljeni v prekarne zaposlitve, kar je po njihovem mnenju nesprejemljivo. Menijo, da je zakonodaja na tem področju jasna, žal pa je slovenska inšpekcija za delo pri odkrivanju in preganjanju tovrstnih praks neučinkovita, zato se v NSi-ju zavzemajo za prenovo inšpektorata, ki bi si prizadevala za večjo učinkovitost in uveljavitev reda na trgu dela.

V poslanski skupini SMC so nam odgovorili, da "Prekarno delo predstavlja velik izziv, ki na preizkušnjo postavlja socialno varnost državljank in državljanov. Zato bomo v poslanski skupini podprli vse ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovile varno prožnost na trgu dela." Poslanska skupina SDS se na naše vrpašanje ni odzvala.



