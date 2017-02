Predsednik upravnega odbora DUTB-ja postal Miha Juhart

Ponovno potrdili tudi podpredsednika upravnega odbora

23. februar 2017 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je za novega predsednika izvolil rednega profesorja za področje civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Miho Juharta.

Upravi odbor DUTB-ja ima od 28. januarja sedemčlansko sestavo, dozdajšnjim članom sta se pridružila Mitja Križaj in Juhart, ki ga je upravni odbor na seji izvolil za predsednika. Poleg izvolitve predsednika so člani upravnega odbora ponovno potrdili podpredsednika upravnega odbora. To funkcijo bo še naprej opravljal Janez Širovnik. Upravni odbor se je med drugim seznanil tudi z osnutkom finančnega načrta 2017–2022 in obravnaval tekoče zadeve.

"Velja za enega vodilnih slovenskih pravnih strokovnjakov s področja civilnega in gospodarskega prava, predvsem pa tudi s področja insolvenčne zakonodaje, kar je z vidika nalog in delovnih obveznosti DUTB-ja zelo pomembno," je januarja ob vladnem imenovanju Juharta za neizvršnega direktorja DUTB-ja poudarila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman.

Obenem je pojasnila, da je bil Juhart, ki je trenutno tudi dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v preteklosti več let predsednik strokovnega sveta agencije za trg vrednostnih papirjev, deloval je tudi v nadzornih svetih Darsa, Nuklearne elektrarne Krško in Pozavarovalnice Save.

Vlada je januarja hkrati s potrditvijo Juharta in Križaja za neizvršna direktorja DUTB-ja sprejela tudi odstopno izjavo Marka Simonetija, mandat neizvršnega direktorja DUTB-ja mu je prenehal s potekom odpovednega roka 27. januarja. Simoneti, tudi predsednik upravnega odbora DUTB-ja, je s položaja odstopil 27. oktobra lani, ko so v javnost prišli posnetki sej upravnega odbora DUTB-ja, ki so razkrili pogovore o izogibanju zakonu o omejevanju plač vodilnih v državnih družbah.

Če je bil Simonetijev odstop eden od razlogov za imenovanje novih neizvršnih direktorjev, pa je bil drugi ta, da je bil Imre Balogh z lanskim oktobrom imenovan za glavnega izvršnega direktorja DUTB-ja s polnim mandatom. To vlogo je začasno opravljal že od oktobra 2015, potem ko se je ekipi neizvršnih direktorjev pridružil marca tistega leta.

Sa. J.