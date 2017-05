Prodaja Cimosa naj bi bila končana do konca maja

Italijanski kupec je že nakazal 100 tisoč evrov simbolične kupnine na poseben račun

3. maj 2017 ob 16:15

Koper - MMC RTV SLO/Radio Koper

Neuradno je potrjeno, da je italijanski sklad Palladio Finanziaria nakazal kupnino za koprski Cimos, čez nekaj manj kot dva tedna pa bodo spremembo lastništva potrdili še delničarji na skupščini.

Italijani so na poseben račun že nakazali 100.000 evrov simbolične kupnine. Po skupščini, ta bo 15. maja, bodo denar nakazali na račun DUTB. Ta ima v lasti skoraj polovico koprske industrijske družbe, ki je že leta v težkem položaju. Zapletlo se je tudi po tem, ko je kazalo, da je že vse dogovorjeno z italijanskim kupcem Palladio Finanziaria.

Svoje zahteve so postavili Hrvati, nato je Palladio sporočil, da se iz posla umika. Sledil je preobrat, Italijani so se vrnili v igro za nakup. Zakaj so si premislili? Nanje naj bi pritiskali kupci, zlasti ameriški Honeywell, sledila so nova pogajanja, tokrat precej manj na očeh javnosti. Kljub temu je znano, da nameravajo Italijani v treh letih v Cimos vložiti še 50 milijonov evrov. Kupnina 100.000 evrov je simbolična, ker bodo prevzeli tudi Cimosove dolgove v višini 110 milijonov evrov. Znižali bodo tudi število zaposlenih, zdaj jih je v skupini približno 4000, od tega 1500 v Sloveniji.

Na skupščini delničarjev bodo potrdili spremembo lastništva; svoj odstop bodo ponudili nadzorniki, predstavniki kapitala. Skupščina pa ni zadnje dejanje pri prodaji, sledilo bo še nekaj korakov, računajo pa, da bo zapiranje prodajnega postopka sklenjeno do konca meseca. V tem času bo morala naša država tudi plačati hrvaški slabi banki 7 milijonov evrov.

Nataša Ugrin Tomšič, Radio Koper