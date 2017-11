Projekt Drugi tir na evropskem razpisu prejel 109 milijonov

Slovenija je doslej v okviru programa Cef prejela 318,1 milijona evrov

30. november 2017 ob 13:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Projekt Drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom je prejel 109 milijonov evrov na blending razpisu v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cef), sporoča evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

V komisiji so se za naložbo v nadgradnjo povezave med Divačo in Koprom odločili zato, ker je trenutna povezava ozko grlo na omrežju TEN-T in ovira tovorni promet do pristanišča v Kopru. Komisija meni, da bo s sofinanciranjem projekta prispevala k izboljšanju zmogljivosti, varnosti in zanesljivosti povezave ter skrajšala potovalni čas. Naložba komisije bo spodbudila skupno 436,1 milijona javnega in zasebnega sofinanciranja, še poudarjajo v Bruslju.

Drugi tir je po navedbah Bulčeve projekt z jasno evropsko dodano vrednostjo za državljane in podjetja, ne samo za Slovenijo, ampak tudi za preostalo Evropsko unijo. Skupaj z drugimi podprtimi projekti bo dodatno pospešil tranzicijo k nizkoogljični mobilnosti ter prispeval k prizadevanjem za rast in delovna mesta, je še poudarila Bulčeva.

Sloveniji doslej 318,1 milijona evrov

Komisija je predlagala milijardo evrov naložb za skupno 39 evropskih transportnih projektov, ki naj bi nadgradili evropsko železniško mrežo, dodatno razvili infrastrukturo za alternativna goriva in utrli pot vodnemu prometu brez izpustov. Pri novem razpisu gre za kombinacijo milijarde sredstev iz instrumenta Cef ter drugih virov javnega in zasebnega financiranja, vključno z evropskim skladom za strateške naložbe, ki je znan pod angleško kratico Efsi.

Slovenski transportni sektor je po navedbah komisije do zdaj v okviru programa Cef prejel 318,1 milijona evrov za projekte v skupni vrednosti 981,8 milijona evrov. Doslej je bilo v sklopu Cefa podpisanih 30 projektov s Slovenijo.

