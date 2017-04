Prostora za stare igralce v Agrokorju očitno ne bo več

Mercator miri, da njegovo poslovanje ni ogroženo

1. april 2017 ob 10:51

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Agrokor si lahko vsaj malo oddahne - banke upnice naj bi za nekaj časa zamrznile terjatve, obljubile so svežo finančno injekcijo za gospodarskega bolnika, a v zameno zahtevajo odhod ekipe, ki jo še vodi lastnik Todorič.

Veliko je ostalo odprtih vprašanj po včerajšnjem dogovoru šestih bank upnic in največjih dobaviteljev Agrokorja. Kot na primer, kdaj lahko pričakujemo novo upravo in kdo bo v njej sedel.

"Upravljanje podjetja bo v rokah mednarodnih strokovnjakov, posebej s področja trgovine in financ," je pojasnil predsednik hrvaške uprave Sberbanke Mario Henjak.

Drugo vprašanje je, ali to pomeni dokončen odhod Ivice Todorića. "Dejansko to pomeni, da mesta za stare igralce v Agrokorju ni več. Nominalno pa seveda lastnik lahko ostane, vendar le kot okras," ocenjuje ekonomski analitik, profesor Luka Brkić.

Tretje vprašanje je, v kakšni smeri bo nova uprava skušala restrukturirati koncern. Profesor z ekonomske fakultete Ivan Lovrinović, meni, da bi se Agrokor moral na novo pozicionirati, pri tem pa predlaga: "Če je leta 2014 lahko kupil Mercator za 550 milijonov evrov, zakaj ga zdaj, na primer, ne bi prodal."

Mercator spomnil na svoj samostojni denarni tok

Kakršna koli bo odločitev nove uprave Agrokorja, strokovnjaki predvidevajo, da bo podjetje za prestrukturiranje potrebovalo najmanj leto dni, glavno besedo pa bodo imele ruske banke.

V tej zgodbi nastopa tudi Mercator, ki pa miri, da njegovo poslovanje ni ogroženo. V Mercatorju, ki je del koncerna Agrokor, so ponovili, da kljub težavam lastnika poslujejo po načrtih. Spomnili so, da imajo z bankami upnicami podpisan sporazum, po katerem je njihov denarni tok do leta 2020 popolnoma samostojen.

Tanja Borčić Bernard, Radio Slovenija