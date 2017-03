Upniki Agrokorja: Koncern potrebuje 365 milijonov evrov v treh mesecih

Številni dobavitelji v skrbeh

23. marec 2017 ob 21:46

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Največji upniki hrvaškega koncerna Agrokor so ocenili, da Agrokor potrebuje 2,7 milijarde kun (365 milijonov evrov) za zagotavljanje likvidnosti v prihodnjih treh mesecih.

Sredstva so potrebna za proizvodnjo in dobavitelje. Gre za načrt vzdrževanja likvidnosti koncerna do junija, kar je izjemno pomembno za Agrokor, 5.000 njegovih dobaviteljev in hrvaško gospodarstvo, poroča hrvaški časopis Jutarnji list. Med telekonferenco v sredo so ga predstavili ključni upniki Agrokorja in finančni strokovnjaki.

Upniki so ocenili, da gre za visoko finančno breme, saj bodo z denarjem zagotovili kratkoročno likvidnost največjega poslovnega sistema na Hrvaškem. Največji del denarja za nadaljevanje nemotenega poslovanja Agrokorja naj bi zagotovile ruske banke, v igri je tudi madžarska OTP banka.

"To pomeni, da so Rusi in del drugih velikih upnikov že ocenili, da je absolutno nujno treba zagotoviti plačevanje Agrokorjevih dobaviteljev zaradi polnjenja polic v trgovinah, pa tudi za pripravljanje sezonskih zalog, ki jih morajo pridelati preostala podjetja iz koncerna Ivice Todorića," piše Jutarnji list.

Povečanje možnosti za poplačilo prejšnjih posojil

Časopis je pojasnil, da s to potezo upniki povečujejo možnosti, da bo Agrokor v prihodnje poplačal prejšnja posojila. Največja upnica, banka Sberbank, naj bi sicer v dogovoru s Todorićem verjetno tudi vstopila v upravo Agrokorja, predvsem zaradi vpliva na finančni del poslovanja.

V banki niso odgovorili na vprašanje, koliko denarja potrebuje Agrokor do poletja, temveč so ponovili, da so v tesnem stiku z lastniki in upravo koncerna. "Ne glede na težave našega klienta Sberbank ne obravnava vprašanja o zapiranju obstoječih kreditnih linij Agrokorjevim podjetjem in nadaljuje finančno pomoč, ki je usmerjena k stabilizaciji poslovanja," so odgovorili za Hino.

Dobra novica za dobavitelje

Jutarnji list medtem poudarja, da so sklepi s pogovorov v sredo najboljša novica za številne resno zaskrbljene hrvaške dobavitelje, ki se ukvarjajo z vprašanjem, ali naj Agrokorju še dobavljajo blago.

Predsednik uprave ene največjih Agrokorjevih dobaviteljic Atlantic Grupe Emil Tedeschi je potrdil, da bodo nadaljevali sodelovanje z Agrokorjem, čeprav ni izključil možnosti "črnega scenarija", torej da se bodo morali odpovedati delu svojih terjatev.

Interes za financiranje Agrokorja je po poročanju Jutarnjega lista pokazala tudi madžarska OTP banka, kjer so sporočili, da pogovori potekajo. Govorili naj bi o pomoči, vredni od 600 do 900 milijonov evrov, vendar ni znano, ali bi šlo za posojilo ali pa za prevzem manjšinskega dela lastništva v posameznih podjetjih Agrokorja.

