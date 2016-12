Računsko sodišče: Nepravilnosti v poslovanju lekarn

Lekarne bi z načrtnim naročanjem lahko veliko privarčevale

28. december 2016 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o nabavi zdravil za leto 2014 v Celjskih lekarnah, Gorenjskih lekarnah in Javnem zavodu Mestne lekarne ugotovilo nepravilnosti pri naročilih.

Revizorji so v poročilu zapisali, da Celjske lekarne (ustanoviteljice so občine Celje, Kozje, Laško, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Vitanje, Vojnik in Zreče) niso izvedle ustreznega postopka oddaje javnega naročila v skupnem znesku 23.445.757 evrov, kar je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, zato so jim izdali negativno mnenje.

Gorenjskim lekarnam (ustanoviteljice so občine Bled, Bohinj, Cerklje, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica) je bilo izrečeno negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo zdravil v letu 2014, ker v postopku oddaje javnega naročila dobave zdravil na recept in brez recepta, ki se izdajajo samo v lekarni, v znesku 25.028.479 evrov niso določile ustreznih meril za izbiro dobavitelja.

Ustreznih meril za izbiro dobaviteljev zdravil prav tako niso določile Mestne lekarne (ustanoviteljice so občine Kamnik, Domžale, Komenda, Litija, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Moravče), in sicer v znesku 1.900.135 evrov.

Dobaviteljev zdravil za javno naročilo v vrednosti 9.744.488 evrov niso izbrale na podlagi predhodno izvedenega ustreznega postopka oddaje. Računsko sodišče jim je zato izreklo negativno mnenje.

Nabavne cene zdravil bi bile lahko nižje

Revizorji so tudi ugotovili, da bi lahko vse lekarne v reviziji z ustrezno opredelitvijo pogojev in meril v postopku javnega naročanja dosegle nižjo dejansko nabavno ceno zdravila, tako da bi bili pozneje dogovorjeni popusti izkazani že v knjigovodski listini dobavitelja.

V reviziji ocenjeni morebitni prihranki bi za leto 2014 v Mestnih lekarnah znašali 119.000 evrov, v Celjskih lekarnah 262.000 evrov in v Gorenjskih lekarnah 235.000 evrov.

G. C.