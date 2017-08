Skupina Mercator: Manjši prihodki, večji dobiček

Pozitivni trendi tudi v Srbiji

31. avgust 2017 ob 10:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina Mercator je v prvem polletju ustvarila 1,15 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je znašal 10,36 milijona evrov, lani pa 3,9 milijona evrov.

"Mercator uspešno nadaljuje izvedbo ukrepov za izboljšanje poslovanja, kot so uvedba novega koncepta trgovin, številne prenovljene trgovine, izboljšanje konkurenčnosti storitev in prilagajanje prodajnega asortimaja," je zapisala uprava Mercatorja, ki jo vodi Tomislav Čizmić.

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) skupine je znašal 58,3 milijona evrov, kar je 2,2 odstotka več kot v lanskih prvih šestih mesecih, dobiček iz poslovanja je porasel za 20,7 odstotka na 21,7 milijona evrov.

Matična družba Poslovni sistem Mercator je imela 637,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je po prilagojenih podatkih 5,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. "Na padec celotnih prihodkov je vplivala predvsem odprodaja neosnovnih dejavnosti Modiane v letu 2016 in optimizacija veleprodajnih kanalov," so zapisali v družbi.

EBITDA družbe se je povečal za 11 odstotkov na 35,2 milijona evrov, dobiček iz poslovanja za 44,2 odstotka na 19 milijonov evrov, čisti dobiček pa za 37,4 odstotka na 6,9 milijona evrov.

V Mercatorju pojasnjujejo, da je na prihodke skupine pozitivno vplivalo poslovanje osnovne dejavnosti, kjer so na trgu Slovenije in Črne gore dosegli višje prihodke iz prodaje blaga. Tudi na trgu Srbije, kjer so prihodki zaradi zapiranja trgovin, kar je zahteval regulator, se kažejo pozitivni trendi.

"Mercatorjevo poslovanje je torej stabilno, ostaja reden in zanesljiv plačnik partnerjem in dobaviteljem," zatrjuje uprava in dodaja, da je dejavna tudi na področju minimiziranja tveganj, povezanih s položajem Agrokorja na Hrvaškem.

G. C.