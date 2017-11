Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenia Broadband je v lasti skupine United Group, ki od družbe CME poleg Nove TV na Hrvaškem kupuje tudi Pop TV in Kanal A v Sloveniji. Foto: Reuters Sorodne novice Močni javni mediji so ključni za napredno družbo CME prodal Pro Plus United groupu, lastniku Telemacha

Slovenia Broadband brez soglasja za prevzem hrvaške komercialne televizije Nova TV

Nova TV je najbolj gledana televizijska postaja na Hrvaškem

15. november 2017 ob 19:43

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški svet za elektronske medije je objavil, da so zavrnili soglasje podjetju Slovenia Broadband s sedežem v Luxembourgu za prevzem komercialne Nove TV.

Slovenia Broadband je sicer v lasti skupine United Group, ki od družbe CME poleg Nove TV na Hrvaškem kupuje tudi Pop TV in Kanal A v Sloveniji.

Hrvaški regulator navaja, da ima United Group trenutno na Hrvaškem v lasti podjetja, kot so Totalna televizija, Adria News, Fight Channel in Orlandi klinci. Izpostavlja, da zakon o elektronskih komunikacijah podrobno ureja povezanost družb prav zaradi zaščite pluralizma.

V primeru Slovenia Broadbanda sicer ne gre za nedovoljeno koncentracijo na medijskem trgu, temveč za nezdružljivost vloge ponudnika medijskih storitev, ki izbira in organizira medijske vsebine, z vlogo operaterja, ki ponuja javno storitev prenosa signala na elektronskih komunikacijskih mrežah ali daje na uporabo javno komunikacijsko mrežo, so zapisali na spletni strani sveta za elektronske medije.

Ob tem so izpostavili digitalno televizijo Totalna televizija kot omrežnega operaterja, ki ne more hkrati biti založnik televizije in/ali radia ter ponudnik medijskih in telekomunikacijskih storitev in ki je nesporno povezan s Slovenia Broadbandom. Upoštevali so tudi zakon o trgovskih družbah, ki kot en poslovni subjekt upošteva vsa podjetja, ki jih povezuje skupni kapital ali nadzor.

Nova TV najbolj gledana televizija

Nova TV je najbolj gledana televizijska postaja z nacionalno koncesijo na Hrvaškem, ki jo je oktobra dnevno povprečno spremljala približno četrtina, v večernih urah pa tretjina hrvaških gledalcev in gledalk.

Za Slovenijo je United Group, ki ima v Sloveniji v lasti telekomunikacijskega operaterja Telemach, na začetku julija objavil, da je od družbe CME kupil tudi medijski portfelj v Sloveniji (Pop TV, Kanal A).

Slovenia Broadband, ki ima sedež v Luxembourgu, medtem za ta del čaka soglasje agencije za varstvo konkurence. Vlogo je oddala tudi na slovensko ministrstvo za kulturo, a je to vlogo zavrglo. Presodilo je, da za to ni pristojno, saj družba Pro plus v razvidu medijev ni vpisana kot izdajatelj televizijskega programa.

B. V.