Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Skupina United Group je kupila medijski portfelj družbe CME v Sloveniji in na Hrvaškem, ki prek Pro Plusa vključuje POP TV in Kanal A. Foto: BoBo Sorodne novice "V Sloveniji vlada histerija proti finančnim vlagateljem" Najhitrejši internet v mestu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

CME prodal Pro Plus United groupu, lastniku Telemacha

Pop TV in Kanal A imata nove lastnike

10. julij 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skupina United Group, ki je v lasti investicijskega sklada KKR in EBRD, je kupila medijski portfelj družbe CME v Sloveniji in na Hrvaškem, ki prek Pro Plusa vključuje POP TV in Kanal A.

Ameriški investicijski sklad Kohlberg Kravis Roberts (KKR) je v navezi z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) skupino United Group prevzel spomladi 2014. V Sloveniji je med drugim lastnik telekomunikacijskega operaterja Telemach.

Direktor KKR-ja Jean-Pierre Saad je ob današnji objavi posla s CME-jem zapisal, da investicijska družba s sedežem v ZDA že vrsto let učinkovito podpira medije in telekomunikacijska podjetja pri nadaljnji rasti v obstoječem digitalnem ekosistemu. V KKR-ju so napovedali, da bodo dodatno vlagali v televizijske programe in tako okrepili lokalno produkcijo ter jim zagotovili večjo vlogo v mednarodnem prostoru.

Direktor za področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri EBRD-ju Dirk Werner je medtem poudaril, da je objava močna zaupnica v slovensko in hrvaško gospodarstvo, ki ga izkazuje vodilni svetovni vlagatelj, uporabniki pa bodo z izvedbo posla imeli neposreden dostop do zelo kakovostne domače in mednarodne digitalne vsebine.

Medtem ko v KKR-ju podrobnosti posla niso razkrivali, so več povedali v CME-ju, ki ima v Sloveniji v lasti družbo Pro Plus, ta pa ustvarja vsebine POP TV in Kanala A, na Hrvaškem pa je v njenem medijskem portfelju med drugim televizija Nova TV.

Vrednost posla je 230 milijonov

Vrednost posla je 230 milijonov evrov (262,5 milijona dolarjev) v denarju, prihodke pa bo CME namenil za poplačilo 250,8 milijona evrov posojila, ki zapade 2018. S tem bo znižala svoj denarni vzvod in ceno nadaljnjega zadolževanja.

V CME-ju pričakujejo, da bo transakcija sklenjena do konca leta, pred tem pa morajo zeleno luč prižgati še varuhi konkurence v obeh državah.

Vrednost portfelja KKR v medijskem in IKT sektorju znaša skupaj več kot osem milijard dolarjev, skupna vrednost naložb KKR v Evropi pa presega 20 milijard dolarjev.

G. C.