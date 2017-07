Slovenski gospodarstveniki iz Trsta in Celovca podpisali sporazum o sodelovanju

S sporazumom želijo razvijati pobude v trikotniku Trst, Ljubljana in Celovec

5. julij 2017 ob 21:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca in Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) iz Trsta sta danes podpisala sporazum o sodelovanju, s katerim želijo poglobiti sodelovanje in razvijati nove pobude v trikotniku Trst, Ljubljana in Celovec.

Sodelovanje med SGZ-jem, krovno gospodarsko organizacijo koroških Slovencev, in SDGZ-jem, ki povezuje podjetja slovenske narodne skupnosti v Italiji, ima že dolgo tradicijo, podpis sporazuma pa je bil logičen korak v nadaljevanju dobrega sodelovanja v preteklosti, so sporočili iz SGZ-ja.

Slovesnega podpisa sporazuma, ki sta ga v imenu SGZ-ja podpisala predsednik Benjamin Wakounig in podpredsednik Felix Wieser, v imenu SDGZ-ja pa predsednik Nicola Tenze in podpredsednik Alfredo Oberdan, se je udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Minister je ob tem pozdravil sodelovanje in sporazum označil kot pomemben dejavnik v alpsko-jadranski regiji.

SGZ in SDGZ sodelujeta pri organizaciji prireditve Okusi Krasa na Koroškem, izvajanju evropskega projekta Alpen Adria Tourism pod geslom Tu smo doma in skupnih sejemskih nastopih. Tako da je bil podpis sporazuma logičen korak za nadaljevanje dobrega sodelovanja, so še sporočili iz SGZ-ja.

L. L.