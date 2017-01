Poudarki Prvi mož Simobila Dejan Turk je pojasnil, da so se za uvedbo nove znamke odločili v luči dejstva, da v globaliziranem svetu ni več prostora za močne lokalne znamke. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 28 glasov Ocenite to novico! Prvi mož Simobila Dejan Turk je pojasnil, da so se za uvedbo nove znamke odločili ob dejstvu, da v globaliziranem svetu ni več prostora za močne lokalne znamke. Foto: BoBo Sorodne novice Zakon, ki "odpira vrata cenzuri interneta" AKOS mora znova odločati, ali so telekomunikacijski operaterji kršili zakon Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo blagovne znamke: Simobil bo postal A1 Slovenija.

Vladni odbor za gospodarstvo odobril operaterju uporabo besede Slovenija

31. januar 2017 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbor vlade za gospodarstvo je s sklepom družbi Simobil dovolil uporabo besede Slovenija v spremenjenem imenu. Simobil, ki sodi pod okrilje skupine Avstrija, bo v prihodnje deloval pod imenom A1 Slovenija.

Odbor je presodil, da družba Simobil glede na tržni delež, uspešnost poslovanja in število zaposlenih opravlja dejavnost, ki je za državo večjega pomena. Obenem pa so ugotovili še, da neprestano širi svojo dejavnost in s tem ustvarja nova delovna mesta. Prav tako je del koncerna, ki ima mednarodni ugled in v firmah odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.

Simobil je konec novembra lani napovedal, da bo v letu 2017 izvedel prehod s svoje trenutne blagovne znamke na novo znamko A1. Gre sicer za znamko avstrijskega telekomunikacijskega velikana Telekom Austria, ki je lastnik Simobila.

V globaliziranem svetu ni več prostora za lokalne znamke

Prvi mož Simobila Dejan Turk je pojasnil, da so se za uvedbo nove znamke odločili zaradi dejstva, da v globaliziranem svetu ni več prostora za močne lokalne znamke. Obenem bodo ta korak izkoristili za poudarjeno naravnanost na potrebe digitalne družbe.

Skupina Telekom Austria je v večinski lasti mehiškega telekomunikacijskega velikana America Movil, prisotna pa je na številnih trgih v regiji, poleg Avstrije še v Bolgariji, Belorusiji, na Hrvaškem, Sloveniji, Srbiji in Makedoniji.

L. L.