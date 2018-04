Stavka v Premogovniku Velenje preklicana

Prvi mož premogovnika Ludvik Golob je stavko označil za nezakonito in nelegitimno. Foto: BoBo

Stavko je organiziral sindikat SDRES

Stavko v Premogovniku Velenje je SDRES preklical zaradi premajhne podpore med zaposlenimi. Po podatkih sindikata je stavkalo 60 od 450 rudarjev in okoli 200 zaposlenih v režiji.

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je ob 14. uri zaradi premajhne podpore zaposlenih preklical dveurno opozorilno stavko v Premogovniku Velenje, je povedal zaupnik SDRES-a Asmir Bećarević. V prvi izmeni je namreč stavko podprlo okrog 60 od 450 zaposlenih v jami, v drugi pa le sedem od 250 rudarjev, je dejal.

Po Bećarevićevi oceni zaposleni stavke niso podprli zaradi prevelikega pritiska poslovodstva premogovnika. Napovedal je, da bo v prihodnjih dneh sklical izredno skupščino SDRES-a, na kateri pa bodo spregovorili o nadaljnjih aktivnosti.

Po oceni generalnega direktorja premogovnika Ludvika Goloba je tako nizka udeležba zaposlenih posledica zborov delavcev, na katerih je uprava prejšnji teden predstavila aktualne razmere.

Golob je v današnji izjavi za medije dejal, da so na ponedeljkovih pogajanjih s SDRES-om, ki je za načrtoval stavko v vseh treh izmenah, in Sindikatom pridobivanja energetskih surovin Slovenije, ki stavke ne podpira, dogovorili o efektivnem delovnem času.

Ta naj bi tako znašal sedem ur in 45 minut, 15 minut pa bi imeli delavci na voljo, da se preoblečejo v zaščitna oblačila in se umijejo po koncu izmene. 835 zaposlenih v Premogovniku Velenje je podprlo ta predlagani efektivni delovni čas.

"Nismo pa mogli pristati na kolektivne tožbe, ki jih napoveduje SDRES zaradi izplačila poračuna plač iz naslova efektivnega delovnega časa za zadnjih pet let. Pri stroških dela namreč ne moremo ničesar več narediti, saj smo vse bonuse že izkoristili," je pojasnil Golob in dodal, da bi jih poplačilo regresnega zahtevka za izplačilo efektivnega delovnega časa za nazaj ponovno pahnilo v insolventnost. Insolventni so bili zadnjič leta 2015.

Vodstvo dvomi o legitimnosti stavke

Pogajanja se bodo nadaljevala, za dogovor pa morata biti po Golobovih besedah vsaj dva. Če bo SDRES spet pripravil stavko, pa je Golob napovedal, da bo ukrepal skladno z zakonodajo. V sredo pa bo vodstvo ugotavljalo legitimnost današnje stavke, ki ne bo plačana.

Bećarević pa ocenjuje, da je bil namen stavke delno dosežen, saj so zmotili delovni proces na pripravniških deloviščih. Stavke, ki je potekala v treh organizacijskih enotah Premogovnika Velenje in hčerinski družbi HTZ, se je po njegovih besedah udeležila polovica delavcev, ki delajo na izdelavi jamskih prog.

Bećarevića čudi, da je v jamo predčasno odšlo okoli 120 delavcev, ker gre ponavadi montažna skupina, v kateri je okrog 30 zaposlenih. Golob je na ta očitek odgovoril, da je v ponedeljek prišlo do okvare na cevovodu, ponoči pa so imeli težave na enem izmed transportnih trakov, zato so morali te težave odpraviti pred začetkom današnjega proizvodnega procesa.

Po besedah Bećarevića se bodo pogajanja nadaljevala, ne morejo pa pristati na to, da ne bi vložili omenjenih kolektivnih tožb. Poleg njih je napovedal še kazenske ovadbe zoper upravo družbe zaradi oviranja sindikalnega dela.