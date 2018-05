Štirimilijonti avto zapeljal iz Renaultove tovarne v Revozu

Rekordno številko odnesel siv Clio z dizelskim motorjem

30. maj 2018 ob 13:50

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V Revozu v Novem mestu so pripravili slovesnost ob izdelanih štirih milijonih Renaultovih vozil. Poslovni izidi so vnovič zavidljivi, hkrati pa se v družbi pripravljajo na nov razvojni cikel, ki naj bi ga prinesel projekt novega vozila.

Predsednik uprave in direktor tovarne Revoz Kaan Ozkan zaradi zaupnosti o novih naložbah in projektih ni želel govoriti, je pa za letos napovedal izdelavo 210.000 vozil. To pomeni višek Revozovih zdajšnjih zmogljivosti in približevanje rekordu iz leta 2009, ko so v tej novomeški tovarni izdelali 212.000 vozil. Triizmensko proizvodnjo v Revozu je Ozkan napovedal za še vsaj dve leti.

Revoz, ki zaposluje nekaj manj kot 3.400 ljudi, se je vrnil v družbo najuspešnejših podjetij, pa je dejal direktor proizvodnje Jože Bele. Lani je znova postal največji slovenski izvoznik, hkrati se je z 1,6 milijarde evrov prihodkov uvrstil na tretje mesto v državi. Revozov izvozni delež je lani dosegel 4,4 odstotka in 3,7 odstotka bruto domačega proizvoda.

Kot je dejal, so z zagonom proizvodnje clia in okrepitvijo proizvodnih količin močno izboljšali Revozovo konkurenčnost, ki se po uspešnosti uvršča med Renaultove najboljše tovarne. V prihodnjih letih pa računajo na nove projekte in naložbe v proizvodnjo, na uvajanje novih tehnologij, kot so električna vozila, digitalizacija in podobno.

Začelo se je s "katrcami" leta 1972

Bele je povedal, da petmilijonto v Revozu izdelano vozilo "verjetno ne bo sivi clio z dizelskim motorjem, temveč električno vozilo, avtonomno in še kaj".

Po njegovih podatkih so štirje milijoni v Revozu izdelanih Renaultovih vozil sad strateškega in uspešnega partnerstva, ki se je začelo leta 1972, ko je takratna novomeška Industrija motornih vozil (IMV) s francoskim Renaultom podpisala kooperacijsko pogodbo za izdelavo modela renault 4 oz. t. i. katrce.

Sodelovanje z Renaultom, ki je stoodstotni lastnik leta 1989 ustanovljenega Revoza, je Bele razdelil na pet obdobij.

Pet obdobij

Prvo je postavil med leti 1972 do 1982, ko so v IMV-ju izdelovali katrce. Drugo je z renaultom 5 uvrstil med leti 1983 in 1992, tretje, med letoma 1993 in 2002, je zaznamovala proizvodnja clia 1 in clia 2, četrto med letoma 2003 in 2014 proizvodnja twinga 2 in zadnje od leta 2014 naprej izdelava twinga 3, smarta in clia 4. V Revozu zdaj izdelujejo štiri modele avtomobilov, to so twingo 3, clio 4, smart four four in smart four four EU, je še navedel Bele.

Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi generalni direktor družbe Renault Nissan Adriatic Jean-Pierre Mesić, ki je pohvalil Revozovo kakovostno proizvodnjo in proizvodno prilagodljivost.

G. K., Foto: BoBo