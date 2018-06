Kad bo svoj delež Gorenja Kitajcem prodal za 48 milijonov evrov

Kad je največji posamični lastnik

13. junij 2018 ob 20:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kapitalska družba (Kad) bo kitajski družbi Hisense prodala svoj 16,37-odstotni delež v Gorenju. Zanj bo iztržila 48 milijonov evrov. Vlado bodo o odločitvi zgolj seznanili, ne bodo pa vprašali za soglasje.

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance iz kitajske skupine Hisense je prevzemno ponudbo za Gorenje objavila konec maja. Ta velja do 26. junija, v njej pa za delnico Gorenja ponuja 12 evrov. Po najnovejših podatkih naj bi imela v Gorenju že 60 odstotkov delnic, je poročal časopis Delo.

Kad je največji posamični lastnik Gorenja. Ob njem je večji lastnik še International Finance Corporation (IFC) iz skupine Svetovne banke z 11,80-odstotnim deležem. Med večjimi lastniki je bil tudi japonski Panasonic, ki pa je prevzemno ponudbo za 10,74-odstotni delež pred dnevi že sprejel.

Gorenje je v strategiji upravljanja državnih naložb opredeljeno kot pomembna naložba, ki naj jih družbe v državni lasti ne bi zmanjševale. A Kad bi ob vztrajanju v lastništvu lahko ostal zvezanih rok, saj mu to ne bi prinašalo vpliva in verjetno še nekaj let tudi ne dividend.

Na ministrstvu za finance so ob Kadovi dilemi večkrat poudarili, da je strategija političen dokument, naloga poslovodstev pa je maksimiranje vrednosti podjetja za lastnika. Odločitev mora tako sprejeti poslovodstvo, ki mora pretehtati vrednost naložbe, če se iz družbe umakne ali če ostane lastnik.

G. K.