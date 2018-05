Hisense objavil prevzemno ponudbo, za delnico Gorenja ponuja 12 evrov

Za eno delnico ponuja 12 evrov, ponudba velja do 26. junija

29. maj 2018 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance iz kitajske skupine Hisense je objavila prevzemno ponudbo za Gorenje. Hisense ima že v lasti 32,95 odstotka Gorenja, ponudba pa se nanaša na preostale delnice.

Družba za eno delnico ponuja 12 evrov, ponudba pa velja do 26. junija. Po poročanju časnika Delo prevzemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

"Hisense bo v Gorenju ohranil stabilnost upravljanja in delovna mesta ter bo sledil dolgoročnemu razvoju družbe. Hisense bo obdržal ime podjetja in vse blagovne znamke Gorenja. Sedež družbe bo ostal v Velenju," so zagotovili.

Hisense bo prevzem v celoti financiral iz notranjih virov skupine. "Hisense želi v Gorenje vstopiti kot strateški partner in je prepričan, da je prevzem koristen za obe strani. Obe družbi imata zelo komplementarne dejavnosti na področju bele tehnike in zabavne elektronike, s čimer lahko ustvarita pomembne strateške sinergije," so sporočili iz družbe.

Gorenje bi izdelovalo tudi naprave znamke Hisense

Kot so ocenili, je skupina Hisense močna v zahodni Evropi, medtem ko je Gorenje močno v Nemčiji, v Skandinaviji ter srednji in vzhodni Evropi. S povezovanjem proizvodnih zmogljivosti in naročil bi Gorenje poleg svoje blagovne znamke izdelovalo tudi kuhinjske aparate, hladilnike, pralne stroje, televizorje in klimatske naprave blagovnih znamk Hisense za evropski trg.

Gorenje načrtuje, da se bo z vstopom skupine Hisense okrepilo področje raziskav in razvoja, Hisense namreč na letni ravni v raziskave in razvoj vloži pet odstotkov prihodkov. "Načrtujemo, da bo Gorenje postalo center za raziskave in razvoj ter proizvodni center skupine v Evropi," so navedli.

Hisense je eden največjih svetovnih proizvajalcev televizorjev in gospodinjskih aparatov. Proizvodne obrate imajo po vsem svetu, tudi v Evropi. Po podatkih z njihove spletne strani skupina v več kot 20 podružnicah zaposluje okrog 75.000 ljudi.

.

Hisense je prevzemno namero za Gorenje objavil 11. maja. Pred tem ga je slovenski proizvajalec bele tehnike izbral kot najboljšega ponudnika za strateškega partnerja.

Gorenje je v strategiji upravljanja državnih naložb opredeljeno kot pomembna naložba, kar pomeni, da se Kad iz nje ne sme umakniti, razen če bi DZ spremenil strategijo upravljanja.

Sa. J.