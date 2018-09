Telekom Slovenije bo v poravnavi družbi T2 plačal 50 milijonov evrov

Največja odškodnina s poravnavo med operaterji doslej

11. september 2018 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Telekom Slovenije bo neuradno telekomunikacijski družbi T2 plačal okoli 50 milijonov evrov odškodnine zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Po dobrem letu se je tako Telekom pod težo pravnih argumentov vendarle vdal.

V obeh družbah, Telekomu Slovenije in T2-ju, poravnave za zdaj ne komentirajo. Gre za največjo odškodnino, določeno s poravnavo med telekomunikacijskimi operaterji. Izplačilo zneska pa lahko povzroči Telekomu nemalo finančnih težav.

Spomnimo, Agencija za varstvo konkurence je leta 2015 odločila, da je Telekom Slovenije s svojim ravnanjem zlorabljal prevladujoči položaj na trgu in omejeval konkurenco. Na primer, kot lastnik telekomunikacijske infrastrukture je onemogočal drugim operaterjem, da bi širili svoja omrežja in zviševal vstopne stroške operaterjem, zato da so imeli dražje storitve.

Z večino operaterjev se je Telekom dogovoril, le s T2-jem ni našel skupnega jezika. Lani je vrhovno sodišče T2-ju pritrdilo, dogovoriti so se morali le še za višino odškodnine. Telekom se je poravnavi izogibal leto dni, zdaj pa očitno pokleknil. Iz Telekoma so poslali skop odgovor: "V Telekomu Slovenije vse tovrstne aktivnosti komuniciramo skladno s pravili, ki veljajo za družbe v prvi borzni kotaciji, tako da jih vnaprej ne napovedujemo ali kakorkoli drugače komentiramo."

Odškodnina višja od letošnjega dobička

V T2-ju bodo torej neuradno dobili okoli 50 milijonov evrov, kar je več, kot bo po oceni uprave pod vodstvom Rudolfa Skobeta letos znašal celotni dobiček Skupine. Ali bo Telekom zato letos posloval z izgubo, bo jasno v četrtek, ko bodo nadzorniki odločali o poravnavi. To je že druga pomembna zmaga T2-ja proti državnim ustanovam. Prvo je podjetje dobilo proti slabi banki, ki je kar dvakrat neuspešno skušala poslati T2 v stečaj.

VIDEO Telekom Slovenije bo plačal 50 milijonov odškodnine

G. K., Vesna Zadravec, TV Slovenija