Toča v Črnomlju zgolj na objektih povzročila za skoraj pet milijonov evrov škode

Ocena občine

21. julij 2018 ob 12:02

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

V Črnomlju je toča po oceni občine samo na objektih povzročila skoraj pet milijonov evrov škode, v hudem neurju s točo, ki se je nad Črnomljem zneslo 8. junija, je bilo poškodovanih približno 1.300 objektov.

Črnomaljska občina je oceno škode, ki znaša nekaj manj kot 4,8 milijona evrov, predala Upravi RS za zaščito in reševanje ter drugim pristojnim državnim ustanovam.

Po besedah črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič zdaj pričakujejo odgovor vlade ter izpolnitev njenih obljub. Vlada je namreč obljubila, "da bo škoda povrnjena" in da bodo "v prvi vrsti povrnjeni intervencijski stroški, ki črnomaljski občinski proračun bremenijo za približno 500.000 evrov."

Skupna škoda več kot 20 milijonov evrov

Skupna ocena vse škode je po županjinih besedah presegla 20 milijonov evrov, v navedeno oceno pa so všteli vse intervencijske stroške, škodo v kmetijstvu, na objektih in avtomobilih ter zneske, ki so jih zavarovalnice že in jih še bodo namenile za sanacijo in popravilo avtomobilov, je dodala Čemas Stjepanovičeva.

Uprava za zaščito in reševanje je v končnem poročilu po junijskem neurju s točo in poplavami v Beli krajini nedavno zapisala, da je v posredovanju gasilskih enot, občin ter uprave skupaj nastalo za skoraj 547.000 evrov intervencijskih stroškov. Ministrstvo za obrambo pa je vladi predlagalo, da iz proračunske rezerve povrnejo več kot 412.000 evrov.

Iz poročila, ki ga je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje in je dostopno med vladnimi gradivi, je razvidno, da je v junijskem močnem neurju s točo največ stroškov imela Občina Črnomelj, in sicer 298.912 evrov.

Gasilske enote so v neurju utrpele za 234.531 evrov škode, uprava za zaščito in reševanje za 8.420 evrov, Občina Semič za 3.328 evrov, Gasilsko-reševalni center Novo mesto pa je imelo za 1.664 evrov intervencijskih stroškov.

Sa. J.