Todorić se bo vrnil na Hrvaško, ko zbere dokaze

Je nekdanji predsednik zbežal v London?

22. oktober 2017 ob 13:26

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji predsednik uprave hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je na svojem blogu zapisal, da se bo na Hrvaško vrnil, kakor hitro bo zbral relevantne dokaze. Z njimi se namerava upreti "skupnemu zločinskemu podvigu dela političnih elit in njihovih pomočnikov".

"Kot človek, ki so mu hudo kršene človekove pravice, s svojo odvetniško ekipo zbiram dokaze in dejstva, s katerimi bi lahko zanikal laži iz krivične prijave. S tam bi ubranil sebe in svoje sodelavce pred političnim pregonom, katerega cilj je potlačiti to, da je prav politika odvzela zasebno lastništvo, v katerem danes vladata brezvladje in kriminal," je Todorić zapisal na blogu, na katerem se redno oglaša od septembra.

Pripor, ki so ga odredili zanj, je po njegovem prepričanju le način, kako mu želijo preprečiti zbiranje dokazov in dokumentacije.

Tiralica za Todorićem

Županijsko državno tožilstvo v Zagrebu je v soboto razpisalo tiralico za Todorićem, potem ko je sodišče v sredo zanj odredilo pripor. Tožilstvo ga kot prvoosumljenega v primeru Agrokor obtožuje odtujitve najmanj 130 milijonov evrov iz koncerna. Todorić naj bi bil v Londonu.

Hrvaška policija je na začetku tedna izvedla več hišnih preiskav ter prijela 12 nekdanjih vodilnih predstavnikov Agrokorja in nekdanje hrvaške podružnice revizorske hiše Baker Tilly zaradi suma finančnih malverzacij v koncernu. Vendar Ivice Todorića ter njegovih sinov Anteja in Ivana na hrvaških naslovih niso našli.

Kazenske ovadbe so vložili proti 15 osumljenim, nato je preiskovalni sodnik v Zagrebu v sredo odločil, da se jih 14 lahko brani s prostosti, 30-dnevni preiskovalni zapor pa je zaradi nevarnosti vplivanja na priče odredil le za Ivico Todorića.

K. S.