Ante Todorić ob vrnitvi v Zagreb zavrnil vse obtožbe

Za Ivico Todorića odrejen preiskovalni pripor

20. oktober 2017 ob 12:03

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji podpredsednik uprave hrvaškega koncerna Agrokor Ante Todorić, ki je skupaj z očetom in bratom Ivanom med 15 osumljenci za finančne malverzacije, se je vrnil v domovino.

V času preiskav trojice namreč ni bilo v državi.

Todorić se je takoj po prejemu uradnega poziva zglasil pri preiskovalnem sodniku. Izjav za medije ni dajal, je pa njegov drugi odvetnik Fran Olujić izjavil, da je v kratkem pogovoru s preiskovalci zavrnil vse obtožbe. Kot je dodal, Todorić ni odgovarjal na vprašanja preiskovalnega sodnika, temveč je predstavil svojo obrambo. Olujić je dodal še, da se bo Ante Todorić verjetno vrnil v London, kjer ima prijavljeno bivališče.

Hrvaški kriminalisti so prejšnji ponedeljek sprožili obsežno akcijo, v kateri so pridržali 12 izmed 15 osumljencev za gospodarski kriminal v Agrokorju. Po zaslišanju so v sredo izpustili vse pridržane, ki se bodo branili s prostosti, preiskovali pripor so odredili le za Ivico Todorića, za katerim bodo, če se ne bo vrnil v državo, razpisali tiralico. Brata Ante in Ivan Todorić se prav tako lahko branita s prostosti.

Hrvaški mediji domnevajo, da sta Ivan in Ivica Todorić v Londonu, od koder je prispel tudi Ante Todorić.

Kam je izginilo 130 milijonov evrov?

Odvetniki Ivice Todorića so napovedali pritožbo na odločitev o priporu za svojega klienta, ki ga tožilstvo kot prvoosumljenega v primeru Agrokor bremeni odtujitve najmanj 130 milijonov evrov iz koncerna. Todorić trdi, da gre za politični pregon.

Vseh 15 osumljenih, ki so bili člani uprave Agrokorja ali vodilni ljudje nekdanje hrvaške podružnice revizorske hiše Baker Tilly, sumijo več kaznivih dejanj zlorab v poslovanju koncerna, kot so ponarejanje uradnih dokumentov in nezakonito vodenje poslovnih knjig.

A. P. J.