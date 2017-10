Hrvaška izdala mednarodno tiralico za Ivico Todorićem

Bremenijo ga odtujitve 130 milijonov evrov iz Agrokorja

21. oktober 2017 ob 17:54

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Županijsko državno tožilstvo v Zagrebu je razpisalo tiralico za dolgoletnim vodjem koncerna Agrokor Ivico Todorićem, potem ko je županijsko sodišče v sredo zanj odredilo pripor. Tožilstvo ga kot prvoosumljenega v primeru Agrokor bremeni odtujitve najmanj 130 milijonov evrov iz koncerna.

Čeprav predvidevajo, da je Todorić v Londonu, pa hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović novinarjem ni želel odgovoriti, ali ima policija informacije o tem, kje je Todorić. Povedal je le, da hrvaške institucije delajo v skladu s hrvaško in evropsko zakonodajo, ter da je mednarodna in evropska praksa jasna, ko gre za objavo tiralice.

Hrvaška policija je v ponedeljek izvedla več hišnih preiskav in prijela 12 nekdanjih vodilnih predstavnikov Agrokorja ter nekdanje hrvaške podružnice revizorske hiše Baker Tilly zaradi suma finančnih malverzacij v koncernu. Vendar pa Todorića in njegovih sinov Anteja in Ivana niso našli na hrvaških naslovih.

Ante Todorić zanika vse

Kazenske ovadbe so vložili proti 15 osumljenim, nakar je preiskovalni sodnik v Zagrebu v sredo odločil, da se jih 14 lahko brani s prostosti, 30-dnevni preiskovalni zapor pa je zaradi nevarnosti vplivanja na priče odredil le za Ivico Todorića.

Tožilstvo se je na odločitev sodišča, da 14 osumljenih izpusti na prostost, pritožilo. Odločitev o pritožbi naj bi bila znana prihodnji teden.

Medtem se je v petek starejši Todorićev sin Ante vrnil v Zagreb. Novinarjem je povedal, da je pred preiskovalnim sodnikom zanikal vse obtožbe tožilstva. Nekdanji podpredsednik uprave Agrokorja ima prijavljeno stalno bivališče v Londonu, na vprašanje, kje sta njegov oče in mlajši brat Ivan, pa ni želel odgovoriti.

K. S.