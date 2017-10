Zagreb: Preiskovalni sodnik odredil preiskovalni zapor za Todorića

Todorić naj bi se na Hrvaško vrnil v četrtek

18. oktober 2017 ob 21:42

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Preiskovalni sodnik v Zagrebu je odredil 30-dnevni preiskovalni zapor za lastnika družbe Agrokor Ivico Todorića, medtem ko se 14 oseb, osumljenih finančnih malverzacij v Agrokorju, lahko brani s prostosti.

Hrvaška policija je v ponedeljek prijela 12 nekdanjih vodilnih ljudi Agrokorja in hrvaške podružnice revizorske hiše Baker Tilly, Todorića in njegovih dveh sinov Anteja in Ivana pa niso našli na hrvaških naslovih.

Pridržane osumljence je v torek zaslišal preiskovalni sodnik, ki ni ugodil zahtevi tožilstva za enomesečni preiskovalni pripor za 14 osumljenih v primeru Agrokor. S prostosti se bosta tako branila tudi Todorićeva sinova, ki naj bi bila skupaj z očetom v Londonu.

Hrvaški mediji so medtem poročali, da se bodo osumljeni člani družine Todorić kmalu vrnili na Hrvaško, neuradno naj bi se zahtevam hrvaškega pravosodja v četrtek odzval tudi Ivica Todorić. Če se ne bo odzval v treh dneh, bodo za njim razpisali mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje.

Hrvaška policija je v torek kazensko ovadila 15 oseb zaradi suma zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju, ponarejanja uradnih dokumentov in kršitve obveznosti vodenja trgovskih in poslovnih knjig.

Sum ponarejanja finančnih poročil

Državno tožilstvo je sprožilo preiskavo proti Todoriću zaradi suma, da je ponarejal finančna poročila, s katerimi je Agrokor predstavljal kot uspešnejše podjetje, kot je bilo v resnici, in da je sebi ustvaril materialno korist. Neuradno naj bi v zasebne namene porabil več kot 130 milijonov evrov Agrokorjevega denarja.

