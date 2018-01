Tožbe proti Volkswagnu bodo vložene predvidoma konec marca

Zadnje zbiranje prijav lastnikov VW-jevih vozil, udeleženih v prevari z dizelskimi motorji

4. januar 2018 ob 11:29,

zadnji poseg: 4. januar 2018 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

ZPS še do konca tedna zbira prijave lastnikov vozil, ki so bila udeležena v Volkswagnovi aferi z izpusti dizelskih motorjev. Konec marca je načrtovana vložitev tožb na nemško sodišče.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) do 7. januarja zbira prijave lastnikov vozil, udeleženih v prevari z dizelskimi motorji, ki si jo je privoščila skupina Volkswagen.

Leta 2015 je namreč Volkswagen priznal, da je 11 milijonov dizelskih avtomobilov po vsem svetu opremil z goljufivo programsko opremo. Ta je zagotovila, da so bili izpusti škodljivih plinov v avtomobilskem izpuhu na uradnih testih nižji od dejanskih na cesti.

Na ZPS-ju so ob tem na svoji spletni strani navedli, da iz drugih evropskih držav prihajajo nove spodbudne novice, povezane s pravico potrošnikov v tej aferi.

"Prvostopenjsko sodišče v Bruslju je odločilo, da je skupinska tožba, ki jo je proti Volkswagnu in belgijskemu distributerju D’Ieteren vložila belgijska potrošniška organizacija Test Achats, dopustna. Test Achats bo na ta način zastopal vse potrošnike, razen tistih, ki se bodo tožbi izrecno odrekli (opt-out). V prvi fazi bodo izvedli pogajanja s Volkswagnom, in če na njih ne bodo dosegli dogovora, bo moralo o odškodninskem zahtevku razsoditi sodišče. Kolektivna tožba potrošniške organizacije proti skupini VW-ja poteka še v Italiji pa tudi na Portugalskem in v Španiji," so opozorili na ZPS-ju.

Tožba v Nemčiji

Nemška potrošniška organizacija VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverband) je v imenu enega od potrošnikov vložila tožbo proti Volkswagnu, s katero zahteva razveljavitev pogodbe o nakupu in povrnitev stroškov nakupa avtomobila, udeleženega v dizelsko prevaro.

Lastnik avtomobila je ob vabilu na vpoklic od servisa zahteval zagotovilo, da nadgradnja programske opreme ne bo vplivala na delovanje avtomobila. Ker ga ni dobil, serviser pa mu za čas popravila ni ponudil niti nadomestnega vozila, je to po mnenju VZBV-ja dovolj za razveljavitev pogodbe o nakupu.

Vpoklici tudi v letu 2018

Predstavniki držav EU-ja, združeni v mrežo CPC, so se sicer s Volkswagnom dogovorili, da bo proizvajalec vpoklice izvajal tudi v letu 2018. Trenutno naj bi v celotni Uniji servisni pregled opravilo 73 odstotkov prizadetih avtomobilov. CPC je od Volkswagna tudi zahteval, naj potrošnikom zagotovi podrobnejše informacije o popravilu, hkrati pa naj ustrezno obravnavajo težave, ki se pri avtomobilih pojavijo po servisnem posegu.

Sodelovanje brez tveganja

Po prijavah za tožbo proti Volkswagnu bo potekala faza preverjanja in dopolnjevanja dokumentacije za vložitev tožb na nemško sodišče, ki se načrtuje konec marca 2018. Na ZPS-ju navajajo, da sodelovanje v kampanji PreVWara potrošnikom ne prinaša nobenega tveganja ali neposrednih stroškov, ne glede na izid tožbe.

G. C.