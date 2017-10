Poudarki Znova bi imeli dežurne trgovine Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 34 glasov Ocenite to novico! Tudi v Sloveniji je bilo v času, ko trgovine ob nedeljah niso bile odprte, mogoče kupiti vse potrebne stvari, poleg tega je sistem dežurnih trgovin dobro deloval, je dejal Damijan. Foto: Pixabay Prizadevali si bodo, da v zakonodajnem postopki zakon ustrezno amandmirajo in sprejmejo ter po 14 letih uveljavijo referendumsko voljo ljudi, je povedal poslanec Čuš. Foto: BoBo Vsi imamo nekje pravico do tedenskega počitka na dan, ki je po tradiciji in običaju priznan kot dan počitka, kar govori že evropska socialna listina. In tam, kjer to lahko omogočimo, se mi zdi prav, da omogočimo kakovostno družinsko življenje. Poslanka SMC-ja Andreja Potočnik Sorodne novice Štirinajst let po referendumu nov predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah Delo se vedno bolj zažira v prosti čas. Kaj pa pravica do odklopa? Dodaj v

Zaprtje trgovin ob nedeljah podpira tudi največja vladna stranka

Predlog zakona gre v proceduro

17. oktober 2017 ob 11:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pobuda nepovezanega poslanca Andreja Čuša, da se z zakonom prepove obratovanje trgovin ob nedeljah, je naletela na podporo SMC-ja. Predlog novele zakona o trgovini bo tako vložil v proceduro, sprejet bi bil lahko decembra.

Podpise, da se o predlogu zakona razpravlja tudi v državnem zboru, so prispevali poslanci strank SMC-ja, pa tudi DeSUS-a in SD-ja ter NSi-ja. V strankah podpirajo predvsem razpravo o tej temi, za zaprtje trgovin pa so se izrekli le v SMC-ju. Čuš odziva ni dobil od strank SDS in Levica. Okoli 5.000 podpisov je zbral tudi s spletno peticijo, to pa po besedah poslanca kaže na podporo tudi med ljudmi.

Za takšen predlog so se v koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije odločili, ker so večkrat videli "zgarane, tudi 'skurjene', preobremenjene obraze v trgovinah", zato bodo naredili vse, da "delavkam in delavcem omogočijo vsaj en prost dan v tednu."

Podporo predlogu je izrazil tudi ekonomist Jože P. Damijan: "Kam gre ta svet, ta povečan konzumerizem ... Da niti ob nedeljah ne moremo najti časa za svoje aktivnosti in svojo družino, vodi v povsem napačno smer." Dodal je, da tudi najbolj razvite evropske države spodbujajo tradicionalne družinske vrednote in imajo trgovine ob nedeljah zaprte.

Znova bi imeli dežurne trgovine

Predlog zakona predvideva sistem dežurnih trgovin – trgovec ne bi smel določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen v primeru posameznih prodajaln, ki bi bile lahko po lastni presoji trgovca odprte do največ šest nedelj oz. praznikov v letu. Poleg tega bi med izjeme uvrstil prodajalne z omejeno površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, kjer trgovsko dejavnost izvaja neposredno nosilec dejavnosti oz. njegovi ožji družinski člani. Med izjeme bi dodal tudi prodajalne na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Trgovcem se obratovanje ob nedeljah ne obrestuje

Damijan je navedel podatek, da trgovska dejavnost ob nedeljah ustvari osem odstotkov celotnega prometa, medtem ko so stroški približno enaki kot druge dni. "V večini trgovskih podjetij se ta ekonomika ne izide," je dejal in dodal, da se v dejavnosti tega zavedajo. Nekateri trgovci se za nedeljsko poslovanje niso odločili, med drugimi pa po njegovih besedah nihče noče prvi zapreti trgovin ob nedeljah, ker se bojijo, da bodo kupci nato tudi druge dni kupovali v drugih trgovinah.

Ne posega v svobodno gospodarstvo

V SMC-ju, v katerem torej podpirajo predlog, pa pričakujejo, da se bo med obravnavo v parlamentu besedilo izboljšalo, in sicer v dialogu "s preostalimi pomembnimi deležniki pri tem vprašanju, kot so Trgovinska zbornica Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije," poudarja poslanka Andreja Potočnik.

V največji vladni stranki so tehtali pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do kakovostnega družinskega življenja. "Menimo, da je ta ukrep sorazmeren in prekomerno ne posega v svobodno gospodarsko pobudo," je dejala in spomnila, da je to v letu 2005 odločilo že ustavno sodišče.

Prav poseg v vsaj tri z ustavo zagotovljene pravice – svobodno gospodarsko pobudo, v načelo poštene in svobodne konkurence in v načelo enakosti pred zakonom – je zmotil Trgovinsko zbornico Slovenije. Poslanec Čuš pa zagotavlja, da bo zakon, tudi z dopolnili, pripravljen tako, da bo upošteval dosedanje odločitve ustavnega sodišča glede odprtja trgovin ob nedeljah.

A. S.