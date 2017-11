Zbiranje podpisov za nedeljsko zaprtje trgovin se nadaljuje

Predlog sprememb zakona o trgovini

6. november 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nepovezani poslanec Andrej Čuš, ki je v parlamentarno proceduro vložil predlog sprememb zakona o trgovini, po katerem bi bile trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte, nadaljuje z zbiranjem podpisov za podporo predlogu.

"Z novelo zakona o trgovini, ki smo jo pripravili v koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije ter nekaj drugih iniciativ, sledimo predvsem ustavnemu načelu ljudske suverenosti, saj je slovensko ljudstvo na najbolj demokratičen način - z referendumom - že izglasovalo odločitev o nedeljskem delu," je sporočil Čuš.

Njegovo spletno peticijo za zaprtje trgovin je podprlo 6500 državljank in državljanov, novembra pa bo aktivnosti nadaljeval tudi z zbiranjem podpisov podpore na stojnicah po slovenskih občinah.

Socialni partnerji v trgovini se sicer želijo sami dogovoriti glede delovnega časa. Delodajalske in sindikalne organizacije, ki so podpisnice kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost, so se namreč dogovorile, da bodo problematiko delovnega časa v panogi celovito uredile v okviru kolektivne pogodbe.

Čuša veseli, da so o tem začeli govoriti tudi socialni partnerji, vendar, kot je zapisal, "žal 14 let prepozno". "Če je predlog s strani poslancev državnega zbora dovolj, da socialni partnerji začnejo s celovitim naslavljanjem dopolnitev kolektivnih pogodb, pa bom vsak mesec predlagal nove dopolnitve - a temu ni tako," je dodal.

Veliko število panožnih kolektivnih pogodb je namreč po njegovih ocenah neoptimalnih, če ne celo škodljivih za marsikaterega slovenskega delavca. Zaradi takšnih in drugačnih političnih preigravanj naša družba izgublja potencial, v nas ubija produktivnost, voljo in željo ter nenazadnje vodi k temu, da se mladi izseljujejo.

"Nova pravila igre moramo postaviti za ljudi, ki že aktivno sodelujejo na trgu delovne sile, in za ljudi, ki na trg še prihajajo. Naš socialni model namreč že nekaj časa ne služi svojemu namenu," je dodal.

G. C.