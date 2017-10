Štirinajst let po referendumu nov predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah

Andrej Čuš v parlamentarno obravnavo vložil predlog novele zakona o trgovini

5. oktober 2017 ob 11:20

Nepovezani poslanec Andrej Čuš je v državni zbor vložil predlog novele zakona o trgovini, s katero predlaga zaprtje trgovin ob nedeljah. Čuš se pri tem sklicuje na voljo volivcev, ki so jo izrazili že na referendumu leta 2003.

Novelo zakona, ki so jo pripravili v koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije, bi tako prepovedala trgovinam obratovati ob nedeljah in dela prostih dneh. Izjeme bi bile posamezne prodajalne, ki so lahko odprte do šest nedelj v letu, manjše družinske trgovine, prodajalne na bencinskih servisih in manjše prodajalne v starih mestnih jedrih, zgodovinskih centrih, smučarskih centrih, kampih, turističnih središčih in podobnih turistično zanimivih lokacijah.

Predlagatelji se pri tem sklicujejo na referendum iz leta 2003, ki ga je takrat sprožil sindikat delavcev trgovine in na katerem so volivci podprli predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah. Obenem pa predlagatelji tudi pravijo, da nedeljsko delo negativno vpliva na osnovne funkcije, ki "jih otrokom zagotavlja družina." Zato trdijo, da novela zagotavlja posameznikom, da uresničujejo svoje pravice in svoboščine iz dolžnosti staršev in pravic otrok.

Pred poldrugim desetletjem že referendum

Po poročanju časopisa Dnevnik ima predlagana novela tudi podporo poslanske skupine NSi, naklonjena pa naj bi ji bila tudi poslanska skupina SD. Zaprtju trgovin ob nedeljah je naklonjen tudi Sindikat delavcev trgovine, ki je bil leta 2003 uspešen z referendumsko pobudo. Po podatkih sindikata tovrstnemu zaprtju največji trgovci ne bi nasprotovali, vendar le, če bi to pomenilo tudi zaprtje trgovin ob bencinskih črpalkah.

Septembra 2003 so o podobni vsebini volivci odgovarjali na referendumsko vprašanje "Ali ste za to, da se v Zakonu o spremembi zakona o trgovini določi, da so prodajalne življenjskih artiklov odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev?" Na referendumu je glasovalo 445.842 oziroma 27,54 odstotka volivcev. 57,5 odstotka udeležencev je glasovalo za, proti pa jih je bilo 41,7 odstotka.

