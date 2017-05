Triglav bo dobil nove nadzornike, lastniki pa 2,5 evra dividende

Skupščina Zavarovalnice Triglav

30. maj 2017 ob 15:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Petim obstoječim članom nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav se kmalu izteče mandat, zato je skupščina imenovala nove. Soglašali so tudi s predlogom dividenda 2,5 evra bruto na delnico.

Mandat se 12. junija izteče Dubravku Štimacu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću in Matiji Blažiču. Predsedniku nadzornega sveta Igorju Stebernaku se mandat izteče šele junija 2020, med nadzorniki naše največje zavarovalnice pa so še trije zaposleni.

Delničarji so soglašali, da se Gobbu, zaposlenem v svetovalnem podjetju Access Corporate Finance Partners iz Londona, zaupa še en štiriletni mandat. Družbo pa mu bodo delali še Nataša Damjanovič iz Abanke, Žiga Škerjanec iz SDH-ja, Andrej Andoljšek iz Gorenjske banke in nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, zdaj pa upokojenec Milan Tomaževič.

Vodstvu zavarovalnice so lastniki podelili razrešnico in se strinjali, da se od 82,4 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 za dividende nameni 56,8 milijona evrov. O preostalih 25,6 milijona evrov bodo odločali v naslednjih letih.

Zavarovalnica Triglav je sicer leto 2016 končala s 75,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 29 odstotkov več kot leto prej. Obseg zbranih premij se je povečal za en odstotek na 593 milijonov evrov. Skupina Triglav, v kateri so še zavarovalnice na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji, je obseg zbranih premij povečala za dva odstotka na 936 milijonov evrov.

A. Č.