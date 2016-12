Tuje vlagatelje v Slovenijo privlači kakovostna delovna sila

Stanje se ponekod še slabša

19. december 2016 ob 15:59

Najpomembnejša prednost Slovenije je v očeh tujih vlagateljev kakovost dela, največje ovire pa ostajajo visoki stroški dela, neprožen trg dela, dolgi davčni postopki in neučinkovito sodstvo.

Raziskava agencije Spirit in Centra za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede kaže, da tuji vlagatelji v Slovenijo prihajajo predvsem zaradi obsega znanja in kakovosti zaposlenih, pa tudi stroškov dela. Na tretjem mestu so anketirana podjetja navedla geografsko lego in infrastrukturno povezanost Slovenije, je na predstavitvi izsledkov dejala ena izmed avtoric raziskave Andreja Jaklič.

"Ovire pa so stalnica za tuje vlagatelje. Obremenitev dela z davki in prispevki, pa tudi sami stroški dela," je navedla Jakličeva. Vlagatelje odganjajo tudi davčni postopki, dolgi in nejasni administrativni postopki, neučinkovita državna uprava in plačilna nedisciplina.

"Med letoma 2008 in 2016 je večina ovir na žalost povečala svojo težavnost, nezadovoljstvo se veča predvsem na področju stanja prometne infrastrukture," je dejala Jakličeva. So pa v zadnjem letu zaznali nekaj "rahlih pozitivnih premikov".

Tudi razpoložljivost delovne sile je v Sloveniji po mnenju vlagateljev težava, prav tako pomanjkanje znanja tujih jezikov, prodajnih veščin in delovnih izkušenj. Ogromno vlagateljev kot negativen dejavnik poudarja tudi sam odnos do dela in nepripravljenost na nove projekte.

Več bo zaposlovanja

Čeprav večina podjetij v raziskavi za prihodnje leto ne načrtuje sprememb, pa se jih 37 odstotkov vseeno namerava širiti, kar je večji delež kot lani, več kot polovica podjetij načrtuje tudi novo zaposlovanje.

Spodbude podjetja vidijo kot dobrodošle, a ne morejo nadomestiti sistemskih pomanjkljivosti. Največ jim pomenijo davčne olajšave in finančne spodbude.

Direktor Spirita Gorazd Mihelič je ob tem pojasnil, da Slovenija konkurira predvsem Češki, Madžarski in Poljski, kjer je raven razvitosti po njegovih besedah nižja. Letos je država sicer podprla le eno naložbo, ameriško, v vrednosti 14 milijonov evrov, ki bo odprla 30 novih delovnih mest, je dejal.

V raziskavi je sodelovalo 239 podjetij s tujim in mešanim kapitalom, kar predstavlja 25-odstotni odziv. Od tega jih je bilo 20 odstotkov iz Avstrije, 20 odstotkov iz Nemčije, devet odstotkov iz Italije, sedem odstotkov pa iz Hrvaške.

