V Bruslju podprli Jazbeca za člana odbora bančne unije

Jazbec bo reševal potapljajoče se evropske banke

21. februar 2018 ob 08:14,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 20:11

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Odbor Evropskega parlamenta za gospodarske in denarne zadeve je v Bruslju podprl kandidaturo guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca za člana odbora v okviru bančne unije. Glasovanje na plenarnem zasedanju je zgolj še formalnost.

Kandidaturo guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca, ne le na mesto člana, ampak tudi na mesto direktorja za načrtovanje in odločanje v enotnem odboru za reševanje v okviru Evropske bančne unije, je predlagala Evropska komisija (EK). Na odboru Evropskega parlamenta so Jazbečevo kandidaturo najprej obravnavali, nato z njim izmenjali mnenja in nato na glasovanju z 41 glasovi za in šestimi proti podprli njegovo kandidaturo. Novega člana bodo na položaj imenovale države članice EU-ja.

Jazbeca morajo zdaj na marčevskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta z glasovanjem podpreti še poslanci. Že postopek, ki je danes potekal v Bruslju, je bil bolj kot ne formalnost, saj naj bi Jazbec v EP-ju neuradno že opravil zaslišanje, po katerem je nato komisija predlagala njegovo imenovanje. Informacije o ožjem izboru kandidatov pa je komisija iz parlamenta prejela že decembra.

Jazbec bo reševal zadolžene banke

Jazbec bo postal eden izmed štirih stalnih članov odbora za reševanje bank s petletnim mandatom, ki nima možnosti podaljšanja. V odboru bo pomagal zagotavljati urejeno reševanje bank s čim manj stroški za davkoplačevalce in gospodarstvo. Enotni odbor za reševanje se namreč ukvarja s 142 velikimi bankami in čezmejnimi skupinami, zanje pripravlja načrte za reševanje in oblikuje čim učinkovitejše rešitve za banke, ki se znajdejo v resnih težavah.

Banka Slovenije bi morala poiskati novega guvernerja

Potrditev Jazbečeve kandidature na odbor Evropskega parlamenta pomeni, da bo guverner moral svoje delo doma skleniti leto dni pred iztekom mandata. Spomnimo, da ga je za guvernerja Banke Slovenije podprlo kar 77 oz. rekordno število poslank in poslancev, a podporo politike je v času bančne sanacije hitro izgubljal in na novi mandat guvernerja prihodnje leto najverjetneje ne bi mogel več računati.

Tarča kritik je postal predvsem zaradi 3,4-milijardne bančne sanacije, ki je bila po ocenah nekaterih politikov preveč radikalna, še posebej se je zameril razlaščenim imetnikom bančnih delnic in obveznic, ki so konec leta 2013 skupno ostali brez najmanj 600 milijonov podrejenega kapitala, je poročala Urška Jereb z Radia Slovenija. V Evropski centralni banki naj bi bilo neuradno slišati, da gre za guvernerja z argumentiranimi stališči, Bruselj in Frankfurt pa je navdušil prav z uspešno sanacijo slovenskih bank. Nova vloga Jazbeca bo namreč prav reševanje potapljajočih se bank po Evropi.

La. Da., G. K.