V Kopru 50 ljudi protestiralo v podporo "nevidnim delavcem" luških IPS-jev

Problematika zaposlovanja v Luki Koper

24. april 2018 ob 15:59,

zadnji poseg: 24. april 2018 ob 17:50

Koper - MMC RTV SLO, STA

V Kopru je potekal protestni shod v podporo "nevidnim delavcem", zaposlenih pri izvajalcih pristaniških storitev (IPS) v Luki Koper, pod geslom 'skupaj postanimo vidni".

Okoli 50 ljudi se je popoldne zbralo pred koprsko taverno na protestnem shodu v podporo "nevidnim delavcem", zaposlenim pri izvajalcih pristaniških storitev (IPS) Luke Koper. S protestom delavci IPS, kot je poudaril sindikalist Damjan Volf, stopajo iz nevidnosti. Ena glavnih zahtev shoda je neposredna zaposlitev teh delavcev v Luki Koper.

Na eni strani v Luki Koper padajo rekordi poslovanja, na drugi strani pa nekaj sto delavcev pri IPS-jih že desetletja čaka na to, da se jim pripozna, da so zaposleni v Luki, so razloge za današnji shod navedli v skupnem sporočilu za javnost, pod katerim so podpisani Konfederacija sindikatov 90, Obalna sindikalna organizacija, Sindikat pristaniških delavcev Slovenije in Delavska svetovalnica.

"Namesto da bi Luka Koper končno odpravila nezakonitosti tako imenovanega IPS poslovnega modela ... zdaj ponuja tako imenovani tristebrni model, ki je nič drugega kot poskus prikrite zamenjave enega izkoriščevalskega poslovnega modela z drugim," so dodali.

Volf je poudaril, da se je od vzpostavitve tega po njegovem mnenju krivičnega in skrajno ponižujočega sistema zamenjalo deset vlad in osem luških uprav, izvajalci pristaniških storitev pa so še vedno "na stranskem, drugem tiru".

"Danes odločno stopamo iz nevidnosti in skupaj zahtevamo odpravo nezakonitega sistema izvajalcev pristaniških storitev. Ne pristajamo več na nikakršnega posrednika med vami in Luko Koper," je še izpostavil Volf in zahteval neposredno zaposlitev vseh delavcev IPS v Luki koper.

Majcen delavcem: Pravica je na vaši strani

Predsednik KS 90 Peter Majcen je navzoče, sicer ne zelo številne delavce, med katerimi je bilo tudi več predstavnikov sindikatov, nagovoril z besedami: "Vem, da vsem vam ni bilo lahko, zato ker vas zatirajo, vam grozijo, vendar pravica je na vaši strani. Ne bojte se. Skupaj ste močni in nihče vam nič ne sme in ne more."

Udeleženci so vihteli transparente z napisi, kot so Brez nas ste goli in bosi ter Zdaj pa zares: dovolj je bilo krivic v Luki. V organiziranem sprevodu so krenili do vhoda v Luko Koper.

Kot je ob robu shoda pojasnil Majcen, je eden izmed razlogov tudi četrtkova seja nadzornega sveta Luke, pa tudi to, da rešitve problematike IPS-jev, ki so jo pričakovali na začetku leta, še ni: "Nestrpnost med delavci je vse večja, nezadovoljstvo prav tako in tudi nezaupanje v to, ali sploh bo kakšna dobra rešitev."

"Upam, da se Luka zaveda, kakšne so lahko posledice, če ne bo zaposlila oz. naredila tega, kar so obljubili," pa je dodal predsednik sindikata pristaniških delavcev Pavel Lokovšek.