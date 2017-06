V Sloveniji lani izplačanih za 678 milijonov evrov dividend

55,7 odstotka izplačale nefinančne, 44,3 pa finančne družbe

10. junij 2017 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Sloveniji je bilo lani izplačanih za 678 milijonov evrov dividend, kar je 23,7 odstotka več kot leto prej. Največ dividend so izplačale nefinančne družbe.

Od 378 milijonov evrov izplačil nefinančnih družb so največ dividend dobili akterji iz sektorja država (91 milijonov evrov), sledila so izplačila v tujino (85 milijonov evrov), gospodinjstvom (74 milijonov evrov) in nefinančnim družbam (74 milijonov evrov).

Finančne družbe so medtem izplačale skupaj 300 milijonov evrov dividend ali 44,3 odstotka vseh. Finančne družbe so najvišji znesek izplačale sektorju tujina, in sicer 128 milijonov evrov, sektorju država 86 milijonov evrov, sektorju nefinančne družbe pa 56 milijonov evrov dividend.

Finančne in nefinančne družbe skupaj so največ dividend izplačale sektorju tujina, skupaj 213 milijonov evrov. Sledila so izplačila sektorju država (177 milijonov evrov), finančnim družbam (105 milijonov evrov), nefinančnim družbam (90 milijonov evrov) ter gospodinjstvom (87 milijonov evrov).

Najmanj dividend je bilo izplačanih nepridobitnim institucijam, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (pet milijonov evrov).

Najizrazitejši dvig izplačil dividend tujini

Lani je bilo sicer v vseh sektorjih skupaj izplačanih za 23,7 odstotka več dividend kot v predhodnem letu, ko jih je bilo za 548 milijonov evrov.

Izplačila so bila po podatkih statističnega urada lani za vsak posamezni sektor višja kot v letu prej, razen za sektor država, ki je lani, kot omenjeno, prejel 177 milijonov evrov dividend, leta 2015 pa 181 milijonov evrov.

Najizraziteje so se zvišala izplačila dividend tujini (za 56,8 odstotka) ter finančnim družbam (za 56,2 odstotka). Zvišala so se tudi izplačila nepridobitnim institucijam, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (za 30,2 odstotka), nefinančnim družbam (za 22,7 odstotka) in gospodinjstvom (za 1,3 odstotka), so še navedli na statističnem uradu.

T. H.