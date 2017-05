Vlada namerava okrepiti naložbe v manj razvite dele države

Novi zakon, ki ga pripravlja gospodarsko ministrstvo in namerava vanj prenesti izkušnje iz primera Magna, bo med drugim vse subvencije združil na enem mestu, občine in država bodo investitotjem zemljišča lahko ponudila pod ceno, ki je tenutno določena za javno območje, uvedla se bo pravica za dograjevanje in na novo se bodo definirale davčne spodbude. Foto: EPA