Vroče pred skupščino Luke Koper: kdo bo plačal stavkovno škodo?

Dogovor ali tožbe

21. junij 2017 ob 19:17

Koper - MMC RTV SLO

Tik pred skupščino Luke Koper, kjer namerava Slovenski državni holding tako kot lani zamenajati nadzornike postaja vse bolj vroče tudi v odnosu med Slovenskimi železnicami in Luko Koper.

Lani poleti so v Luki protestirali zaradi načrtovane zamenjave nadzornikov. Zgodilo se ni nič, nadzorniki so ostali, odletel je predsednik uprave SDH-ja Marko Jazbec, nastala pa je precejšnja gmotna škoda. V Slovenskih železnicah so izračunali, da je bilo škode zaradi blokade pristanišča za 1,8 miljona evrov. Gre predvsem za plačilo stojnine tujim železnicam, torej za neposredne stroške. Posrednih, kot so delavci, ki zaradi tega niso delali, pa menda niso upoštevali.

Železnice so odškodninski zahtevek na Luko Koper prvič naslovile že lanskega septembra, vendar odziva ni bilo. V Luki so odgovorili, da gre za pavšalne trditve brez predloženih dokazov, zato so zahtevek zavrnili. Hkrati pa sami navajajo, da so imeli na račun zamujenih vlakov še za 100.000 evrov več škode, oziroma za 1,9 miljona evrov.

Tako v Luki kot v železnicah zapleta pred skupščino nočejo komentirati, ker verjamejo v dogovor. Če tega ne bo, pa oboji napovedujejo tožbe. Natančen popis povzročene škode pa je včeraj od Luke zahteval tudi SDH, ki bo - kot je znano - na skupščini konec junija zahteval predčasno zamenjavo nadzornikov, pa tudi revizijo poslovanja z izvajalci pristaniških storitev.

Florjan Zupan, TV Slovenija