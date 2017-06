SDH v nadzorni svet Luke Koper predlaga Jelenca in Nosetovo

Predlagajo prevetritev poslov z izvajalci pristaniških storitev

1. junij 2017 ob 12:11

Koper/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

SDH skupščini Luke Koper predlaga, da v nadzorni svet družbe namesto Alenke Žnidaršič Kranjc in Elen Twrdy imenuje Milana Jelenca in Barbaro Nose. Rado Antolovič, Andrej Šercer in Žiga Škerjanec bi medtem ostali stari-novi člani.

Mandat bo nadzornikom Luke Koper potekel s 7. oktobrom. V nadzornem svetu so še predstavnica lokalne skupnosti Sabina Mozetič ter predstavniki delavcev Mladen Jovičić, Marko Grabljevec in Rok Parovel. Po sklepu sveta delavcev Paravel v nadzornem svetu ostaja štiri leta do septembra 2016, Jovičič pa od aprila letos.

Slovenski državni holding (SDH) v predlogu za nove nadzornike, navaja, da je nadzorni svet družbe v obstoječi sestavi izgubil zaupanje lastnika. V družbi se po mnenju SDH-ja namreč kaže neustrezno obvladovanje tveganj, kar je pokazala tudi preiskava finančne uprave in inšpektorata za delo, ki je razkrila nepravilnosti pri poslovanju Luke z izvajalci pristaniških storitev.

Nepravilnosti pri izvajalcih pristaniških storitev

Kot smo že poročali, je finančna uprava med drugim ugotovila nepravilnosti na področju zagotavljanja dela ter to, da izvajalci pristaniških storitev sodelujejo z družbami, ki nimajo zaposlenih, odgovorne osebe pa niso dosegljive. Te družbe do uvedbe davčnega inšpekcijskega nadzora oddajajo obračune DDV z majhnimi obveznostmi ali presežki, ki se kompenzirajo, po uvedbi nadzora pa niso več dosegljivi.

SDH zato za skupščino predlaga sklep, po katerem bi revizijska hiša Ernst & Young preverila tovrstne posle za tri leta nazaj. Kot je v obrazložitvi zapisal SDH, "obstaja sum, da zaradi načina vodenja teh poslov obstaja sum nastanka korupcijskih in drugih tveganj, ki bi lahko imela za posledico oškodovanje družb".

Odločanje o delitvi dobička

Delničarji bodo na skupščini odločali o delitvi 20,32 milijona evrov bilančnega dobička. Za izplačilo dividend bi vodstvo in nadzorniki namenili 13,44 milijona evrov oz. 96 centov bruto na delnico. A je društvo Mali delničarji Slovenije vložilo nasprotni predlog, v katerem predlaga, da bi za dividende namenili 19,6 milijona evrov oz. 1,40 evra bruto na delnico, preostanek pa bi ostal nerazporejen.

Skupščina, sklicana za 30. junij, bo odločala tudi o podelitvi razrešnice upravi, ki jo vodi Dragomir Matić, in nadzornikom za delo v lanskem letu. Glasovala bo še, da bi revizijo poslovanja opravljala družba KPMG Slovenija.

Največji delničar Luke Koper je država

SDH pa medtem upravi družbe predlaga, naj ustrezno popravi informacije za delničarje, ki so bile objavljene ob sklicu skupščine, tako, da jih seznani s pravilom, po katerem je za sprejem sklepa, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

Največji delničar Luke Koper je država, ki ima neposredno v lasti 51 odstotkov družbe, posredno prek SDH in Kapitalske družbe pa še 11,13 oz. 4,98 odstotka. Mestna občina Koper ima v luki 3,14-odstotni delež.

G. K.